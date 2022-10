Hoge energierekening? BMW i3 geeft je huis stroom!

Alles wordt duurder en dan met name energie, BMW gaat je echter helpen met je energieprobleem.

Maar dan moet je wel een BMW hebben, dat is logisch. De autofabrikant heeft een proef gedaan met Eneco eMobility. Dat werkt als volgt: je gebruikt je auto als batterij om je huis te voorzien van stroom. Zo simpel is het en kan het (hopelijk) zijn. Als het optimaal werkt kan dit je wel tot 850 euro per jaar besparen. Zeg maar wat nu je maandelijkse energierekening zonder hulp van de overheid is.

BMW en je energieprobleem

De overheid helpt een handje mee om de kosten van energie te temperen. Veel Nederlanders komen in de financiële problemen als er niks aan gedaan wordt. BMW in elk geval mee en komt met bi-directioneel laden aan huis. Dat ook nog eens goed is voor het klimaat, laten we dat ook niet vergeten.

Met bi-directioneel laden kan je zowel een auto opladen als stroom terug leveren. Dit kan aan het elektriciteitsnet, maar ook aan je huis. Hierdoor kan jij weer lekker de oven onbezorgd aanzetten. BMW test dit op dit moment en het maakt deel uit van een internationaal project. Niet alle BMW’ s kunnen meedoen, in deze proef hebben we het over een i3. Deze auto is aangepast en Eneco leverde de laadpaal. Het bekende probleem van rendementsverlies is volgens BMW minimaal gebleken. Tijdens dit soort laadtechnieken gaat er altijd energie verloren. Bij deze proef bleek echter dat het er een gemiddelde efficiency is van boven het gemiddelde van 90%. Hoeveel het nou echt is, daar spreekt BMW niet over.

Resultaten

De testen zijn succesvol verlopen. De automobilist kon de batterij uit de BMW als energiebuffer gebruiken. Gebleken is dat de i3 met een capaciteit van 37,9 kWh een huis twee dagen kon voorzien van gebruiksstroom. Hier is van een gemiddeld verbruik uitgegaan van 11 kWh per dag. Een klein ritje is dan ook nog mogelijk, maar stelt niet zoveel voor. Als je dan ook nog eens je batterij vol gooit tijdens de goedkopere uren (in de nacht), dan kan je 850 euro besparen per jaar. Of dit in de praktijk ook echt haalbaar is, dat is de vraag.

Oh ja, het klimaat helpen we hier ook bij. Maar dan moet je wel zo groen mogelijk opladen, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Over het derven en vervangen van accu’s, daar hebben we het voor het gemak maar even niet over.