Zo briljant vinden internationale media Max Verstappen

De buitenlandse media is onder de indruk van Max Verstappen na het Grand Prix weekend in België

Stel. Je had de race van gister enkel en alleen door de bril van Max Verstappen gekeken. Dan was je na een paar rondes in slaap gevallen. De Nederlander leek een spelletje spelen, waarbij de moeilijkheidsgraad op standje beginner stond.

Red Bull Racing domineerde op een niveau wat we nog niet eerder hadden gezien. Het deed denken aan de hoogtijdagen van Mercedes in het huidige hybride tijdperk van de Formule 1.

Ook de internationale media kon niet om Max Verstappen heen. We werpen een blik op het web om te kijken wat ze over de grens te zeggen hebben van de dominantie van VER gisteren.

BBC Sport

Hij is niet te stoppen. Max Verstappen is op weg naar zijn tweede kampioenstitel. Het doorgaans conservatieve BBC kan er ook niet omheen. Met het huidige tempo is de Nederlander op overtuigende wijze bezig zich tot tweede keer wereldkampioen te kronen. Over Hamilton worden maar weinig woorden vuil gemaakt: Door zijn eigen fout lag Lewis razendsnel uit de race.

ESPN

“Max Verstappen behaalde een verbazingwekkende en dominante overwinning ondanks het feit dat hij vanaf de 14e plaats startte”, aldus het Amerikaanse ESPN. Vanaf de eerste ronde leek de Nederlander al razendsnel op weg te zijn. Verstappen had de race volledig onder controle vanaf het moment dat hij aan de leiding kwam. Met het huidige tempo kan Max al in Japan in oktober kampioen zijn.

Auto, Motor und Sport

De grote Max Verstappen show in België, omschrijven ze bij Auto, Motor und Sport in een analyse. Red Bull Racing zette Ferrari en Mercedes in hun hemd. De concurrentie werd gedomineerd. De vierde dubbele overwinning van het seizoen was daarmee beter dan ooit tevoren.

The Guardian

De Formule 1 heeft dit seizoen een aantal geweldige races neergezet, maar deze keer op Spa-Francorchamps was het een middag waar alleen Verstappen van zal genieten. Zijn snelheid en controle moet voor wanhoop hebben gezorgd bij zijn rivalen. Dit was een zondagse rit. Als een hond achterin de auto met het raam open, genietend van een lekker briesje. Een mooie omschrijving van The Guardian.

Marca

Het Spaanse Marca dan. Het leek wel of Red Bull Racing in een andere klasse aan het rijden was. Zonder fouten en voor de tweede keer wint het team na gestart te zijn buiten de top 10. Verstappen is vliegend onderweg naar zijn tweede titel. Hij begon vanaf P15 en wist zonder last van enige zenuwen naar voren te rijden. Vanaf de 18de ronde was Verstappen al de leider van de race.

L’Équipe

De Grand Prix van België 2022 was één van de beste races uit de carrière van Max Verstappen, meent L’Équipe. Met nog acht races te gaan lijkt het wereldkampioenschap onvermijdelijk voor de Nederlander. De concurrentie werd knockout geslagen. Het enige wat ze konden doen is opstaan en applaudisseren.