Inval bij Apeldoorns autobedrijf, je verwacht het niet

Er was gisteravond een inval bij Apeldoorns autobedrijf. Goh. Verfrissend.

We gaan even generaliseren. Daarvoor bieden we alvast even onze excuses aan. Ongeveer de eerste les die je krijgt als je tweedehands auto’s gaat kopen, is dat je geen occasion moet halen in Apeldoorn. Wat Essen is voor Duitsland, is Apeldoorn voor Nederland. Naast een hoop eerlijke handelaren heb je daar ook te maken met verkopers van een ander, eh, allooi. Met name aan de Sleutelbloemstraat is het oppassen geblazen.

Natuurlijk, het HOEFT niet per se waar te zijn en waarschijnlijk is het statistisch niet te bewijzen. Maar de ironie wil dat er gisteren en vanacht een inval is gewest bij… een handelaar in Apeldoorn aan de Sleutelbloemstraat. Je. Verzint. Het. Niet.

Inval bij Apeldoorns Autobedrijf

Het gaat om Autobedrijf Van Harten, gevestigd aan de Sleutelbloemstraat in Apeldoorn. Het was niet zomaar een politie-inval. Er waren werknemers van de LFO (Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen), de forensische recherche én de mobiele eenheid, naast de zwaar bewapende politieagenten die er óók waren.

Zelfs de brandweer hielp mee! De brandweer hielp met het openen van het pand. Na even een kort oponthoud (ze moesten elders een brandje blussen, true story) kwamen ze terug om de kluis even van zijn plaats te halen. Iets dat daadwerkelijk lukte.

Oude bekende

De eigenaar van het autobedrijf is een oude bekende van de politie in de criminele zin des woords. Ook de zoon van de eigenaar heeft al het interieur van een gevangenis gezien. De eigenaar is ooit veroordeeld tot 8 jaar cel, maar kwam na hoger beroep al eerder vrij. De veroordeling was vanwege oplichting, afpersing en het runnen van een criminele toko, aldus De Stentor.

De reden voor de Inval bij het Apeldoornse autobedrijf is nog niet gedeeld. De verwachting is dat de politie daar op zijn vroegst vandaag een uitspraak over doet. Wel is bekend dat de Burgermeester van Apeldoorn op basis van de wet van Damocles het pand heeft ontruimd. Dat is een bevoegdheid die de burgermeester heeft als er drugs verhandeld wordt in een gebouw. Wie goed leest ziet dat er met geen woord gerept wordt over de occasions. Dus waarschijnlijk kun je er nog steeds prima terecht voor een Volkswagen Golf 1.4 TSI GTI R S-LINE UITGEVOERD BOM EN BOMVOL UN1EK RS3 LMV ///M!!!

Fotocredits: Luciano de Graaf / News United.