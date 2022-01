Driemaal Porsche 550 Spyder in Nederland. Uniek!

Dat is wel legendarisch hoor. Driemaal een Porsche 550 Spyder in ons koude kikkerlandje.

Tegenwoordig is Porsche een enorm populair merk. Overal op social media is iedereen bezig met die auto’s te fotograferen of om bijzondere combinaties te bestellen. Waar je 15 jaar geleden foto’s stuurde naar vrienden dat je in een GT3 RS de Tarzanbocht perfect kon nemen, laat je tegenwoordig zien dat je de wielen in een net iets andere tint grijs hebt besteld. PTS FTW, zeg maar.

Maar in de jaren ’50 was dat anders. Toen was het merk voor helden. Letterlijk. Zowel de coureurs die in de auto’s raceten als de celebrities die er in paradeerden. De 550 Spyder is een ander type auto. Het is feite gewoon een raceauto. Eentje waarmee je ook de weg op kon.

Driemaal Porsche 550 Spyder

Het bijzondere is dat er op dit moment drie exemplaren staan te shinen bij Porsche Centrum Gelderland. Ja, driemaal een Porsche 550 Spyder op één locatie. In Nederland! Dat is minimaal net zo bijzonder als een 959, Carrera GT en 918 Spyder. Toevalligerwijs hebben die ook op deze exacte plaats gestaan.

Het mooie is, deze drie 550’s zijn geen ‘garage queens’. Ze worden binnenkort gebruikt om te racen op het ijs in Zell am See, een jarenlange traditie waar ze bij Porsche wel gevoelig voor zijn. Het begon ooit als een bijeenkomst van twee petrolheads, tegenwoordig is het een groot evenement (tot covid-19 uiteraard).

Voor wie de 550 Spyder niet kent, het was dé raceauto van de jaren ’50. De auto was niet extreem krachtig, maar wel zeer wendbaar en licht. De 1.5 liter boxermotor lag in het midden en leverde zo’n 120 pk, afhankelijk van de uitvoering. Vanwege het bijzonder lage gewicht (zo’n 550 kilogram, weet je ook waar de naam vandaan komt) was de auto alsnog tot goede prestaties in staat.

James Dean

Ook handig, de 550 is bijzonder laag. Dermate laag dat in 1954 Hans Herman tijdens de Mille Miglia nog eventjes snel onder de slagbomen bij een spoorweg door kon rijden. Daarnaast staat de auto als ‘Little Bastard’ bekend. De Porsche 550 Spyder was de auto waar acteur James Dean helemaal gek op was.

Hij reed en racete ermee. Helaas crashte hij in 1955 en overleed hij ter plekke. Mede daardoor heeft de Porsche 550 Spyder nog altijd een legendarische status, naast het feit dat de 550 diverse raceklasses domineerde, uiteraard.

