Autofotografen, opgelet! Win prijzen met je foto’s

Denk je dat je winnende autofoto’s kunt maken? Hebben we goed nieuws voor je.

Trouwe bezoekers van deze website zullen vast bekend zijn met de Foto van de Maand-rubriek. En zelfs al is het 10 jaar geleden dat je een bezoekje hebt gebracht aan Autoblog, dan kun je deze rubriek nog kennen. De Foto van de Maand is namelijk al sinds 2011 vaste prik op Autoblog.

Het goede nieuws is: daar gaan we gewoon mee door. Inmiddels is Autojunk vervangen door Autoblog Spots, maar dat verandert niets aan de Foto van de Maand. Althans, niet in negatieve zin. We gaan het juist alleen maar leuker maken.

We verklapten het al bij de laatste editie: de winnaar krijgt vanaf nu niet alleen eeuwige roem, maar ook een heuse prijs. Met ingang van deze maand krijgt de winnaar van de Autoblog Foto van de Maand een cadeaubon ter waarde van €100, te besteden bij KameraExpress!

De Foto van de Maand-winnaars maken aan het eind van het jaar bovendien kans op de titel Autoblog Foto van het Jaar 2022. En daar verbinden we aan het eind van het jaar ook weer een mooie prijs aan.

Er is nog meer goed nieuws: de jury krijgt versterking. Naast ondergetekende en een wisselend gastjurylid verwelkomen we een nieuw jurylid: Eric van Vuuren (@ericvanvuuren op Instagram). Hij is een doorgewinterde fotograaf en filmmaker met als specialiteit – je raadt het al – auto’s. Hij reist al meer dan 14 jaar door heel Nederland (en de rest van de wereld) om vierwielers zo fraai mogelijk vast te leggen. Hij zal met zijn vakkundige blik iedere maand een oordeel vellen over de kanshebbers.

Wat moet je doen om mee te dingen voor deze prestigieuze titel? Heel simpel: upload je foto’s op Autoblog Spots. Je hebt nog een kleine vijf dagen om deze maand mee te doen, maar volgende maand is er gelukkig weer een nieuwe ronde met nieuwe kansen. Dus op wat voor moment je ook uploadt: je maakt altijd kans om de Autoblog Foto van de Maand in de wacht te slepen. En misschien zelfs de Autoblog Foto van het Jaar.

Foto: @nielskeekstra