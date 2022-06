Inzittenden spoorloos na Mercedes-AMG crash in Amsterdam

Dat is geen zuivere koffie. De politie trof een gecrashte Mercedes-AMG C63 aan. Zonder inzittenden.

Een eenzijdig ongeval, gisteravond omstreeks 19:00 aan de Durgerdammergouw in Amsterdam. Een Mercedes-AMG C63 vloog vermoedelijk uit de bocht en eindigde in de sloot. De schade aan de sedan is behoorlijk.

De kapotte vooruit geeft een indicatie dat er mogelijk een kopstoot heeft plaatsgevonden. Echte context is er niet. Ook de politie staat voor een raadsel. Er is een onderzoek gestart naar de toedracht. Wel is bekend dat het om een bestuurder en een bijrijder gaat die op de vlucht zijn geslagen. Twee personen dus.

Een bergingsbedrijf heeft de gecrashte Mercedes-AMG C63 uit de sloot gehaald. Vervolgens werd het voertuig afgevoerd. Onderzoek moet uitwijzen wat zich hier heeft afgespeeld.

Bijvoorbeeld of het om een gestolen of onverzekerde auto gaat. En of de bestuurder en inzittende misschien wel meer op hun kerfstok hebben. Een AMG laat je immers niet achter als je niets te verbergen hebt.

De neus van de auto is niet onder water gekomen. Wellicht dat er een creatief schadebedrijf nog wat weet te maken. Zo te zien gaat het hier om een witte Mercedes-AMG C63 Edition 1. Mocht je een vergelijkbaar exemplaar vroeg of laat tegenkomen dan is het verstandig om te onderzoeken of het een schadeauto betreft. Kan sowieso geen kwaad in de zoektocht naar dit soort occasions met veel vermogen.

