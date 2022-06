Porsche 911 Carrera GTS America laat je roeren

Een hele mond vol. Ook een hele gave auto. De speciale Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet America.

Porsche is een krachtig merk en doet over de hele wereld goede zaken. Traditioneel is de markt in de Verenigde Staten een hele belangrijke. Niet zo gek dat de Duitse autofabrikant op een speciale manier wil stilstaan bij dit feit.

Welk feit? Het feit dat Porsche 70 jaar actief is in de Verenigde Staten van Amerika. De Amerikanen kunnen daarom een tof samengestelde 911 Carrera GTS Cabriolet America bestellen. En deze is inderdaad exclusief voor de Amerikaanse markt. Al kun je de specificatie natuurlijk behoorlijk imiteren in de configurator, al dan niet met Porsche Exclusive.

In de VS is zelf roeren natuurlijk koning. Met een automaat ben je geen echte autoliefhebber. Althans, dat is het credo van sommige Amerikanen. Voor die groep is er goed nieuws, want de 911 Carrera GTS Cabriolet America komt enkel en alleen met een handbak met zeven verzetten. Daarnaast is de auto achterwiel aangedreven.

De kleur luistert naar de naam Azureblue356. Het is een inspiratie op de 356 America Roadster uit 1952. De RS Spyder Design wielen zijn gespoten in het wit. Verder zijn er zilveren en Guards Red details te vinden alom de auto. Al met al een spraakmakend pakketje.

Aan de motor is niets anders. De 3.0-liter turbo boxer zescilinder in de GTS is goed voor 480 pk en 570 Nm koppel. Standaard op het model is onder andere Porsche Active Suspension Management (PASM , een sportuitlaat en het Sport Chrono pakket. Optioneel kun je nog voor de carbon keramische remmen kiezen.

De traditie van de America-modellen begonnen dus eigenlijk in 1952 met de 356 America Roadster. In 1992 verscheen er een America-editie van de 964 911. En nu, in 2022, is het de beurt aan de 992 met deze Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet America. Eind dit jaar staat de auto in de showrooms in de Verenigde Staten.