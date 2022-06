Succes! Fiat 500 kan op snelweg bijladen

De actieradius significant verlengen door een slimme snelweg aan te leggen. Stellantis test het met succes met een Fiat 500.

Autofabrikanten moeten wat verzinnen om de actieradius te verlengen van een elektrische auto. Een steeds grotere batterij in een auto plaatsen heeft de nodige nadelen. Het is onder andere kostbaar, waardoor de aanschafprijs hoger komt te liggen. Ook voegt het enorm veel gewicht toe.

Snelweg laden

Hoe handig zou het zijn als je de elektrische auto kunt opladen tijdens het rijden? Met een slimme weg is dit mogelijk. Het principe kennen we al een tijdje. Bij Stellantis testen ze deze technologie op het eigen Arena del Futuro circuit in Italië. De weg is als het ware één grote inductieplaat.

In simpele mensentaal creëert de auto energie door over de weg te rijden. Die energie kan de weg draadloos teruggeven aan de auto via Dynamic Wireless Power Transfer (DWPT). Het is niet krachtig genoeg om een auto echt flink bij te laden tijdens het rijden, maar het verlengt de actieradius wel.

Stellantis test de technologie van het snelweg laden in samenwerking met het bedrijf A35 Brebemi. Het zou natuurlijk mooi zijn als de techniek er straks echt klaar voor is om op grote schaal uitgerold te worden. Helaas is niet bekendgemaakt in hoeverre de actieradius van de Fiat 500 is toegenomen ten opzichte van het rijden op een gewone snelweg.