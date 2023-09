Nieuwe BMW X2 wordt een mini-X6

De nieuw X2 gaat gegarandeerd een succes worden, want het wordt een echte coupé-SUV.

De naamgeving van BMW is in de basis vrij logisch. Het getal geeft het formaat aan en als er een X voor staat is het een SUV. De 1 Serie is de kleinste en de 7 Serie de grootste. En de X1 is dus de kleinste SUV en de X7 de grootste. Of wacht…

Daar gaat het dus mis bij BMW, want hun kleinste SUV is niet de X1 maar de X2. Als je die twee auto’s naast elkaar zet zul je zien dat de X2 toch echt duidelijk kleiner is. Waarom dan toch een hoger getal? Nou, omdat de X2 hipper en sportiever is. En dus duurder.

De X2 is echter geen coupé-SUV, zoals de X4 en de X6 dat wel zijn. Die auto’s zijn ook even groot als respectievelijk de X3 en de X5, alleen hebben ze een aflopende daklijn. De X2 is met zijn kleinere afmetingen daarom een beetje een vreemde eend in de bijt.

Dat betekent overigens niet dat het een lelijke auto is. De BMW X2 heeft een hoog hatchback-gehalte en smoelt daarom best goed voor een cross-over. Sterker nog: ondergetekende vind ‘m stiekem mooier dan de 1 Serie.

Helaas gaat dat waarschijnlijk niet zo blijven, want de nieuwe X2 is in aantocht. En de eerste teaser belooft niet veel goeds. De nieuwe X2 wordt namelijk alsnog een coupé-SUV. Net als de X4 en de X6 dus, maar dan kleiner. Dat laatste is meestal niet bevorderlijk voor de proporties.

Tot overmaat van ramp krijgt de nieuwe X2 ook grotere nieren. Deze krijgen een hoekige vorm die heel erg doet denken aan de X6. Ook in dat opzicht wordt het dus een mini-X6. Om de nieren nog eens extra te benadrukken krijgen deze ook een verlichte omlijsting, net als de i7 en de XM.

Naast de X2 komt er overigens ook een iX2, zoals eerder dit jaar al bevestigd werd. Dat is op zich vrij logisch, aangezien er ook een iX1 is. Het is ook de verwachting dat de X2 nu ongeveer net zo groot wordt als de X1. Wordt de naamgeving in ieder geval een stukje logischer.