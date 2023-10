Elektrische cabrio’s: dit zijn er 9 op een rij

Ja, de wereld is tof genoeg dat er al meer dan 9 elektrische cabrio’s zijn. Sterker nog, er zijn er wel wat meer!

De overgang van auto’s met een traditionele verbrandingsmotor naar volledig elektrische auto’s is eentje die niet in een jaartje achter de rug. Voor nieuwe fabrikanten is het extreem lastig om de productie op te schalen zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit en. Voor bestaande is het zo mogelijk nog lastiger, omdat alles de complete infrastructuur van zo’n bedrijf is ingericht op auto’s met plofmotor.

Fabrikanten willen er ook nog een beetje aan verdienen. Dus wat doen ze: ze maken auto’s die voornamelijk verkopen én waar marge op zit. Dus dat betekent SUV’s, crossovers, grote sedans, luxe middenklassers en zo druppelt het naar beneden van het gamma.

Maar wat we ook missen zijn elektrische cabrio’s. Die zijn duur en daar zit een grote marge op. Het nadeel is dat de aantallen te laag zijn om verkoop te rechtvaardigen. Maar gelukkig zijn er voldoende fabrikanten die begrijpen dat een dergelijke auto goed kan werken als imagebooster.

De tijden van alleen elektrische auto’s die echt anders zijn om het anders zijn, liggen achter ons. Er komen nu auto’s aan die ‘toevallig’ elektrisch zijn en er komen hele toffe cabriolets aan met elektromotor.

MINI Cooper SE Cabrio (F57)

2022

Je kan de Mini krijgen met elektrische motor. Je kan de Mini krijgen als Cabrio. Dus was het een kwestie van tijd voor men de combinatie tussen die twee aanlegt. De combinatie is niet eens verkeerd. De reguliere benzinemotoren zijn tegenwoordig een beetje futloos én hebben een OPF dat ‘m smoort. Daarbij is een cabrio een stuk zwaarder en minder stijf. Dus je gaat toch niet raggen en hoeken met zo’n cabrio.

Dan is een elektrische variant eigenlijk briljant. Lekker veel koppel om het hoge gewicht te pareren. Ook leuk: het is gewoon een tof uitgevoerde Mini Cabrio en niet een statement op wielen. Statements worden vaak slecht oud. Nadelen zijn er ook, hoor. De prijs is serieus stevig, men bouwt er maar 999 stuks van en de auto is serieus op leeftijd.

MG Cyberster

2023

De grote verrassing van de IAA. Het klinkt stom, maar de MG Cyberster heeft een ‘old-school’-vibe over zich heen. Daarmee doelen we niet op de techniek of de styling. Nee, gewoon een toffe sportwagen maken. Er zijn niet meer veel fabrikanten die dat durven tegenwoordig. De MG Cyberster is minder sportief dan zijn uiterlijk doet vermoeden.

Het is een vrij zware vierzits cabriolet, 1.920 kg als je de versie met vierwielaandrijving eng grote accu hebt. Daarom gewoon voor de versie met enkele motor gaan: die is lichter, goedkoper en gaat alsnog in 4,6 tellen naar de 100 km/u! Om te zorgen dat de handling een beetje goed is, hebben ze Marco Fainello ingehuurd, die destijds bij Ferrari in de Schumacher-era heeft gewerkt.

Polestar 6

2026

Leuk hoe de Amerikanen er alvast een modeljaar aanhangen. Dit is namelijk de ‘2026 Polestar 6’. Dat betekent dat je nog heel eventjes moet wachten. Het design is echter zo goed als af. De basis is natuurlijk de Polestar O2 concept uit 2022. Formeel gezien is het een Targa en hoort ‘ie net niet in dit overzicht van elektrische cabrio’s thuis. Maar het is wel een targa waarbij het dak helemaal wegklapt en waar je echt open zit.

Het is dus zeker niet een Porsche Targa waar alleen het een gedeelte eruit gehaald kan worden. Polestar gaat niet voor de ‘lichtvoetige roadster met gemiddeld vermogen. Neuh, de motoren leveren op de voor- en achteras leveren gezamenlijk 884 pk want ja, dat kan tegenwoordig. Verzoekje: een goedkoper model met alleen 400 pk op de achteras is echt meer dan voldoende om lol mee te hebben.

Fisker Ronin

2023

Bij Tesla hadden ze het idee om met een sportwagen te beginnen om zo geld te genereren plus de nodige naamsbekendheid. Henrik Fisker begon juist met een SUV, de Fisker Ocean. Nou, de tactiek van Elon werkte ietsje beter, want de Ocean begint nu pas leverbaar te worden, terwijl er al 4 Tesla’s in de digitale showrooms staan.

De naam Ronin komt inderdaad van de film Ronin. Ronin is weer het Japans voor een Samurai zonder meester. De auto is afgelopen augustus onthuld. De auto heeft een metalen klapdak. Net als de Mini Cabriolet gaat Fisker er 999 exemplaren van bouwen, allemaal met ‘minimaal 1.000 pk’. De prijs zal wel ietsje hoger uitvallen, dus.

Bentley EXP 12 Speed 6e

2017

Je zou het niet zeggen, maar dit model is alweer zes-en-een-half jaar oud. In principe is ‘ie aan vervanging toe, ondanks dat de Bentley EXP 12 Speed 6E (nog) nooit in productie is gegaan.

Het is een auto echter waarvan we zeker zijn dat ‘ie er komt, al dan niet in een ietwat afwijkende vorm. Ook Bentley zal aan de elektrische auto moeten gaan en het is vrij logisch om de Continental-reeks daarvoor te gebruiken.

Een andere auto waarvan we zeker weten dat ‘ie er alsnog zal komen, is de open versie van de Rolls-Royce Spectre. Er zijn zat markten waar men ook graag gezien wil worden in het laatste dat Rolls-Royce te bieden heeft.

Maserati GranCabrio Folgore

2024

Waar Bentley zijn tijd neemt voor elektrische cabrio’s in het hogere segment, zet Maserati er juist extra vaart achter. De Maserati GranTurismo is een bloedmooie auto. Deze kun je krijgen met een potente V6, een sterkere V6 en een extreem krachtige elektrische aandrijflijn.

Je moet alleen eventjes het dak eraf denken. Dan is past ‘ie in het lijstje.

Maserati is al een tijdje aan het testen met de elektrische open variant. Ja, de GranCabrio Folgore. Deze heeft dezelfde 761 pk en 1.350 Nm sterke aandrijflijn van de coupé. Qua gewicht houden we ons hart vast, want de dichte Folgore weegt al 2.260 kg. Aan de andere kant, die 150 kg (schatting) extra maakt dan ook niet meer uit.

Genesis X Convertible

2022

Ook deze noemen de Amerikanen een ’26’ model. Voor Genesis staat er meer op het spel dan alleen in dit lijstje staan. Het luxemerk van Hyundai maakt (net als Hyundai) nog altijd flinke stappen op het gebied van design, kwaliteit, prestaties en rijeigenschappen.

De complete ‘X’-lijn bestaat uit geweldige concepts en deze Convertible is de tofste. Het is een uithangbord van datgene dat Genesis kan. Het ontwerp staat als een huis: slechts een paar lijnen, maar toch een zeer herkenbaar familiegezicht. Qua concurrentie moet je het zien als een soort elektrische BMW 8 Serie of Mercedes-AMG SL.

Pininfarina B95

2023

Mocht je de Pininfarina B95 vinden lijken op een Ferrari, dan ben je niet de enige. Sterker nog, het is waarschijnlijk precies de bedoeling. Pininfarina heeft jarenlang de meeste Ferrari’s ontworpen en de B95 bewijst dat ze het nog lang niet verleerd zijn.

De B95 is misschien wel de mooiste grijze auto ooit. Qua aandrijflijn is het niet een Roadstertje die je eventjes vol op de staart trapt op een bergweg, want de auto heeft twee motoren die samen 1.900 pk wegen. De aandrijflijn komt bij Rimac vandaan, dat het zelf ook gebruikt in de eigen supercars. Pininfarina gaat er 10 van bouwen.

Wiesmann Project Thunderball

2022

Bij Wiesmann waren ze altijd verliefd op de Britse sportwagen: laag gewicht, lange neus, korte kont, achterwielaandrijving en twee zitplaatsen.

Qua techniek was het de bedoeling dat ze ook minder storingsgevoelig waren, alhoewel de M3 en M5 motoren uit die tijd niet bijzonder betrouwbaar waren (hallo lagerschalen!). De Thunderball maakt geen gebruik van BMW-techniek, maar die van Porsche. Het is in feite de aandrijflijn van een Taycan. Het is nu al een van de tofste elektrische cabrio’s, ondanks dat we er (nog) geen meter mee hebben gereden.