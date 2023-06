Nein! DCT is definitief verleden tijd voor BMW M

BMW M keert de dubbele koppeling de rug toe. Voorgoed.

De ouderwetse handbak heeft nog altijd zijn liefhebbers, maar een goede DCT- of PDK-bak is natuurlijk ook niet te versmaden. Sterker nog: dat is dé perfecte transmissie voor een sportauto. Het is natuurlijk niet voor niets dat merken als Porsche en Ferrari zweren bij de dubbele koppeling.

Toch heeft BMW opmerkelijk genoeg de DCT langzaam maar zeker losgelaten. Dat begon al met de uitgaande M5, die weer terugging naar een traditionele automaat. Vervolgens kwamen ook de nieuwe M3, M4 en recent de M2 uit zónder DCT.

Is er überhaupt nog wel een BMW met DCT te krijgen? Jawel, maar dat zijn de voorwielaangedreven modellen: de 1 Serie, de 2 Serie Gran Coupé en de 2 Serie Actieve Tourer. En dan niet de 128ti, de M135i en de M235i. Oftewel: er is geen enkele sportieve BMW meer te krijgen met DCT.

Dat gaat zo blijven ook. Dat zeggen wij niet, maar Dirk Hacker, hoofd ontwikkeling bij BMW M. Tegenover het Britse Top Gear zegt hij dat de dubbele koppeling voor BMW M verleden tijd is. “Het is nu handbak of automaat, en geëlektrificeerde automaat in de toekomst.”

Je vraagt jezelf natuurlijk af: wat is er dan mis met DCT? Volgens Hacker spelen niet alleen de kosten een rol, maar ook het comfort. Een conventionele automaat zou makkelijker zijn bij manoeuvreren en parkeren. Want dat is natuurlijk heel belangrijk bij een M-product.

Bij deze weet je alvast dat de volgende BMW M (dat wordt de nieuwe M5) ook geen DCT krijgt. En die daarna ook niet. Van de handbak heeft BMW nog geen afscheid genomen, maar dat zal uiteraard ook niet heel lang meer duren. Bij de M2 kun je nog kiezen voor een handbak, maar dat zal de laatste nieuwe M zijn die nog een handbak krijgt.