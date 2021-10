iPhone-maker Foxconn toont eerste auto’s

iPhone op wielen. Goede grap man. Foxconn heeft de eerste drie eigen elektrische auto’s aan de wereld gepresenteerd onder de naam Foxtron

Je ziet steeds vaker dat techbedrijven zich gaan bemoeien met de autoindustrie. Sony heeft ooit een eigen prototype laten zien, Apple werkt aan een eigen auto en ook Foxconn heeft een dergelijke ambitie. Het bedrijf uit Taiwan staat bekend om het produceren van de iPhone.

Onder de naam Foxtron worden de auto’s gemaakt. Dit is een joint venture tussen Foxconn en het Taiwanese automerk Yulon Motor Co Ltd. Foxconn doet het dus niet alleen. De Taiwanezen pakken het meteen goed aan door niet één, niet twee maar drie prototypes te tonen. Het gaat hier om een sedan, een SUV en een bus. Wellicht dat Foxtron de nodige rechtszaken tegemoet kan zien. De modelnamen zijn met Model E, Model T niet heel gelukkig gekozen. Het derde model heet Model C.

De auto’s smoelen niet gek. Dat komt omdat ze niet de minste hebben ingeschakeld voor het ontwerp van de voertuigen. Het Italiaanse Pininfarina is verantwoordelijk voor het design.

Het zijn nu nog prototypes. De ambitie is om daadwerkelijk auto’s te produceren en verkopen. De eerste auto moet in 2023 in Taiwan verkocht gaan worden.