Splinternieuwe Audi R8 mét V8 komt er toch!

Allemaal willen we stiekem een splinternieuwe Audi R8 met V8 in plaats van elektromotor. Oder?

Het is stiekem wel opmerkelijk dat de Audi R8 haaks staat op alles wat je van een Audi verwacht. Sterker nog, de R8 staat eigenlijk lijnrecht tegenover hun slogan ‘voorsprong door techniek’.

De R8 is niet het meest moderne wat er te krijgen is op het gebied van supercars. Maar dat is juist de grote USP van de auto. Geen turbotorren, 48V-generators of grote, zware accupakketten. Er zijn tien eerlijke cilinders die het werk doen, that’s it. Sterker nog, er is zelfs een versie met achterwielaandrijving!

Succes

De R8 is niet zo’n verkoopsucces als zijn voorganger. Supercars zijn sowieso iets minder in trek dan 10-15 jaar geleden. Dat niet alleen, voor het geld van een R8 heb je ook een Ferrari, Porsche, McLaren of een technisch identieke Lamborghini. Audi heeft een goede merknaam, maar die merknamen zijn nog iets ‘meer premium’. Dus geniet van de huidige R8, want er komt geen nieuwe.

Nou, dat is dus niet zo zeker. Integendeel. Dat meldt het uiterst goed geïnformeerde AutoBild. Nu verwacht je dat het dan ineens een elektrische auto wordt, maar dat is dus niet het geval. AutoBild voorspelt dat de Porsche V8 uit de Lamborghini Urus erin gelepeld gaat worden. In dit geval met 700 pk, al dan niet met assistentie van een (kleine) elektromotor.

Dankzij de dubbele turbo’s kan Audi mooi spelen met de afstelling, dus een minder krachtig model zou welkom zijn. Een betaalbare instapper mist nu wel een beetje. Een van de redenen dat de R8 iets minder goed verkoopt dan de vorige is dat er geen goedkopere V8-versie meer is.

Splinternieuwe Audi R8 niet elektrisch

Wel apart, Audi heeft ooit een kleine serie gemaakt van 100 elektrische R8’s, de R8 e-tron genaamd. Over het zustermodel, de Huracán wordt met geen woord gerept. Maar het lijkt er dus op dat we nog eventjes kunnen genieten van een dikke R8 met nog een ‘echte’ motor, voordat ook deze wettelijk gezien niet meer verkocht mag worden.











Op zich is het geen gekke gedachte. Met een V8 kun je je nog onderscheiden, emotie is in dit segment erg belangrijk. Daarbij zijn de aantallen relatief gezien heel erg laag, dus een grote fabrikant als Audi kan het zich veroorloven om zo’n CO2-kanon in de showroom te hebben staan. Porsche hanteert eenzelfde strategie met de 911. Dat model zal als laatste transformeren naar een schonere doch minder leuke aandrijflijn.

Via: Autobild.