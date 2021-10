Lezersvraag: de beste apps voor onderweg?

Welke apps moet iedere automobilist volgens jou op de smartphone hebben staan?

Als passagier het dashboardkastje openen, er een papieren kaart uithalen en het ding vervolgens uitvouwen. Vervolgens uitzoeken waar je bent en de beste route bepalen omdat er onverwacht een file voor je opduikt. Dat klinkt als de prehistorie, maar was nog geen 18 jaar geleden best normaal als je op vakantie ging. Nu hebben we zoiets dat een smartphone heet. En daarmee kunnen we navigeren en nog veel meer.

Apps voor onderweg

Je hebt ongetwijfeld een aantal apps op je smartphone staan die een mooi hulpmiddel zijn in de auto. Niet gebruiken tijdens het rijden uiteraard, maar die van hulp zijn gedurende de rit. Denk aan Google Maps of Waze voor de navigatie en Flitsmeister als hulpmiddel waar bijvoorbeeld een trajectcontrole begint en eindigt. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer apps. In deze lezersvraag vragen we aan jou wat de de beste apps voor onderweg zijn.

Ondergetekende is naast fan van de gebruikelijke apps, ook liefhebber van Onderweg. Dat is een app van de ANWB dat je kunt gebruiken om een parkeeractie te starten, maar ook om benzine- of laadstations in de buurt te zien. Inclusief de prijzen. In deze tijden van meer dan 2 euro per liter voor Euro98 wil je zeker niet te veel betalen. Even scannen welke pomp in de buurt de beste prijs heeft kan je al gauw enkele euro’s besparen.

Maar dat is mijn ervaring. Misschien weet jij nog veel meer handige apps voor onderweg. Laat het weten in de comments!