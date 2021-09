Nieuwe iPhone 13, of één van deze auto’s?

Er is weer een nieuwe iPhone, de 13 dit keer. In de duurste uitvoering kun je ook een deftige auto kopen.

In vergelijking met de iPhone 12 zijn de veranderingen niet zo heel groot. Lees alles over de iPhone 13 prijs, varianten en meer op Apparata. Wél echt nieuw is de mogelijkheid om 1 TB opslag te kiezen. Dat betekent dat de duurste iPhone 13 nog duurder is geworden. En dat betekent meer mogelijkheden als we op Marktplaats naar een auto gaan zoeken met dit budget!

De duurste iPhone 13 is de Max Pro met dus die 1 TB opslag. Kosten: € 1.839. Er zijn mensen die auto’s voor minder kopen. Het aanbod op Marktplaats met een dergelijk budget is dan ook best groot. Van een ‘verstandige’ compacte auto, tot een mogelijke money pit. Het kan allemaal. We geven je vier voorbeelden.

Volkswagen Touareg 2.5 TDI – € 1.800,-

Een stuk groter dan een iPhone. Ook een stuk groter dan jijzelf. Het is bijna onvoorstelbaar dat je voor dit bedrag een Volkswagen Touareg kunt kopen. Rijden is misschien een ander verhaal. De adverteerder spreekt over een koopje. Daar is geen woord aan gelogen. En je hebt nog luchtvering ook. Als een baas op de weg met deze dieselkoning.

BMW 3 Serie (E46) – € 1.800,-

Je kunt ook 3 Serie rijden voor dit geld. Wel eentje met 222.000 kilometer ervaring. Het is er wel eentje uit 2004 en dus van na de facelift. Helaas een 316, dus van een romige zescilinder is geen sprake. Maar je kan niet alles hebben voor dit geld natuurlijk.

Renault Clio 1.6 – € 1.800,-

Kijk, dit ziet er al wat verstandiger uit. Er staat net iets meer dan 200.000 op. Ik zou er niet mee naar Zuid-Frankrijk rijden, maar voor ritjes rondom de kerk lijkt het me een prima aanschaf. Of toch liever een iPhone 13 Pro Max?

Mercedes-Benz E 250D – € 1.800,-

Een oude Mercedes-Benz met meer dan 300.000 kilometer op de klok. Het heeft meer klasse dan een nieuwe iPhone. Wat kan hier nu fout gaan? Met bouwjaar 1988 en een dieselblok is het wel even opletten of je niet wordt uitgekotst bij de eerste beste milieuzone. Om nog maar te zwijgen over al die mensen die achter je rijden. Hun middelvingers zie je toch niet door de rook uit je uitlaat. Prima!