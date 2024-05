Gaafste SUV van het moment heeft een (forse) prijs

Keiharde opinie: dit is de mooiste SUV die je kan kopen voor je centen. Nu is ook duidelijk hoe veel centen precies.

We dagdromen vaak over concept cars die het daglicht niet hebben gehaald. Of wel, maar dan in dusdanig gematigde vorm dat het eigenlijk niet hetzelfde voelt. Uiteraard moet elke auto aan eisen voldoen waar bij een studiemodel niet altijd volledig rekening mee gehouden wordt.

Hyundai

Met de designtaal van Hyundai de laatste tijd lijkt het andersom te zijn: alsof de studiemodellen gewoon de productiemodellen zijn. De Ioniq 5 bijvoorbeeld, maar ook de Tucson en Kona, zijn lekker futuristisch voor wat je verwacht. Maar als je écht een concept car voor op straat wil, dan ben je aan het juiste adres bij de nieuwe Santa Fe.

Santa Fe heeft prijs

Vol met futuristische designdetails maar in de basis een heerlijke grote bonkige SUV: je vindt er in ieder geval iets van. Ondergetekende houdt er bijvoorbeeld wel van, maar ook van het lef dat Hyundai toont om zoiets gewoon te bouwen. En Nederland krijgt ‘m ook nog gewoon! Hoe veel dat kost? Dat weten we sinds vandaag.

En die maakt een flinke plof: 59.595 euro. Tsja. De Santa Fe heeft het lastig in Nederland. Hij is eigenlijk net wat te groot voor een modaal gezin. En dan heeft Hyundai de versies met dikke motoren al in Korea gelaten, want je enige opties zijn de 1.6 liter T-GDI HEV en de 1.6 liter T-GDI PHEV. Dat is de welbekende Hyundai Smartstream G4LL viercilinder turbo die al erg lang wordt gebruikt, maar dan met ofwel 215 pk (HEV) ofwel 252 pk met vierwielaandrijving en stekker (PHEV). De upgrade naar de stekkerversie is overigens maar 400 euro. Dat klinkt eigenlijk als een no-brainer.

Niveaus

De Hyundai Santa Fe komt als Comfort, Comfort Smart, Premium, Premium Sky, Premium Plus en Black Line. Uiteraard betekent elk stapje vooruit daarin dat je een rits meer opties krijgt. Opvallend: de Black Line is er alleen als PHEV en optioneel met zes zitplaatsen, de rest heeft altijd zeven zitplaatsen. Eveneens opvallend: de 59.595 euro kostende Comfort HEV is maar 400 euro goedkoper dan de PHEV die je dan gelijk als Comfort Smart krijgt, terwijl de Smart bij de HEV-versie juist bijna 2.000 euro duurder is. BPM is a b****.

Concurrentie

Normaliter zouden we nu een mooi lijstje hebben met alle concurrenten van de Hyundai Santa Fe. Maar dat blijkt lastig in een segment als dit. VAG heeft bijvoorbeeld nog de drieling Tarraco, Kodiaq en Tiguan. Die zijn ofwel niet leverbaar (SEAT), ofwel niet als hybride en dus eigenlijk niet te vergelijken ofwel (nog) niet als zevenzitter leverbaar. De Volvo XC90 is met 92.000 euro veel duurder en dus eigenlijk ook niet vergelijkbaar. De Kia Sorento is er enkel als PHEV en is met 56.990 euro een stuk goedkoper, maar de Kia-Hyundai-verhouding zorgt ervoor dat dit meer een aanvulling op de Santa Fe dan een concurrent is. Blijft over de Mazda CX-80 die er ook enkel als PHEV is, en met 62.390 euro is die marginaal duurder.

De nieuwe Hyundai Santa Fe is nu te bestellen. Tegen aankomende zomer zou je dan al met deze fraaie SUV onder je bips kunnen zitten. Doe dan!