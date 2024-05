McLaren Senna heeft eindelijk zijn naam verdiend

McLaren gebruikt de naam Senna waarvoor ‘ie bedoeld is, met een Senna.

Het is lef hebben, je auto vernoemen naar iemand die door velen wordt gezien als één van de beste F1-coureurs ter wereld. Maar ja, als iemand het dan mag, is het McLaren wel. Dat automerk ontstond vanuit het team waarmee Ayrton Senna groot werd. McLaren gebruikte de naam voor hun hypercar die wel de straat op mag, maar zich daar eigenlijk niet thuis voelt. Des te meer wil je met het ding het circuit op en letterlijk alles wat er des tijds rondreed het snot voor de ogen wegrijden. Ineens is de naam Senna erg gepast.

Speciale Senna

Ayrton Senna’s carrière werd helaas erg abrupt beëindigd toen de Braziliaanse coureur tijdens de GP van San Marino in 1994 het leven liet na een zware crash. Inmiddels dertig jaar geleden en gek (maar eigenlijk goed) genoeg nog maar het op één na laatste dodelijke ongeval in de Formule 1. Bovendien is de zwarte datum, 1 mei 1994 officieel dertig jaar geleden. McLaren vond het tijd om Senna nog eens te herinneren middels een Senna.

Senna Sempre

Dit middels een creatie die McLaren de ‘Senna Sempre’, vrij vertaald ‘Senna voor altijd’, noemt. Opvallend genoeg is dit niet een auto voor een rijke klant aangezien alle vijfhonderd Senna’s al verkocht zijn. Nee, McLaren heeft één van de Senna’s die in hun eigen collectie stond gebruikt om de Senna Sempre te creëren. Uiteraard met dank aan MSO die de kleurstelling heeft aangebracht.

De kleurstelling in kwestie is uiteraard die van de Braziliaanse vlag: groen en geel met een hint blauw. Aan de rechterkant is een bijna Warhol-esque portret aangebracht van een racehelm, maar aan de linkerkant eenzelfde stijl voor een gezichtsportret van Ayrton zelf. Op de spoiler staat ook nog eens de naam van zowel de auto als Ayrton uitgeschreven.

F1

McLaren gaat de Senna Sempre ter promotie meenemen naar de GP van Monaco komend weekend. Samen met twee volledig herziene versies van de MCL38 waar Lando Norris en Oscar Piastri in rijden. Daar heeft @michaelras een beter verhaal bij, dus daar krijg je morgen alles over te lezen.