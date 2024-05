Deze platte achtcilinder hoort bij een… S2000?

Waarom je altijd even de eigenaar van een iconische naam moet vragen of dat mag: deze platte achtcilinder hoort niet bij de S2000 die je verwacht.

Er is een reden dat namen voor auto’s vaak vastgelegd worden, en nee, niet perse zodat journalisten kunnen speculeren erover. Het is meer vastleggen dat jij de eigenaar bent van de naam en anderen niet jouw naam waar alle paarse broeken jaren over hebben vergaderd publiekelijk aanbiedt. Zoals “Vanquish”. Of “Passat”. Of “1”.

S2000

Zo denken wij dat Honda niet blij is met het gebruik van de naam S2000. Wat zij hebben gekozen met de S van Sport en de 2000 voor de motorgrootte. Of Honda er blij mee is dat de naam S2000 nu verschijnt op een product wat ook nog eens in hun vijver kan gaan vissen? We gaan het meemaken.

Souo S2000

Het gaat overigens niet om een auto, maar over bovenstaande Souo S2000: een motorfiets. En geef toe: jij dacht ook direct aan een Honda Goldwing. Souo is een nieuw motorfietsmerk, maar wel van een bekende speler voor autokenners: Great Wall Motors.

De Souo, wat overigens een afkorting is voor Search Own, Unlimited Outlook (ja echt), is dus een Chinees product. Dan denk je vrij snel aan EV-aandrijving. Nee hoor. Deze motorfiets heeft een platte achtcilinder motor! Deze is slechts 2000 cc groot, vandaar de naam, en zit gekoppeld aan een DCT met acht versnellingen. Een vermogen noemt Souo niet.

We weten sowieso nog niet heel veel van deze bijzondere motorfiets, behalve dat het waarschijnlijk een waanzinnige cruiser wordt en je een 12,3 inch schermpje krijgt. Technologie speelt een grote rol in Chinese producten, natuurlijk. Oh ja, en een filmpje met motorgeluid was ook tof geweest.