Schietpartij in Duitse Mercedes-fabriek: twee doden

Heftige taferelen vanochtend in de Mercedes-fabriek in Sindelfingen.

Terwijl er in onze eigen autofabriek in Limburg druk gestaakt wordt, werd het werk vanochtend in de Mercedes-fabriek in Sindelfingen ook even neergelegd. Dit had echter een hele andere reden: er vond een schietpartij plaats.

Dit gebeurde vanochtend rond kwart voor 8. Een 53-jarige man kwam de fabriek binnenlopen en schoot daarbij op twee personen. De beide 44-jarige mannen die het doelwit waren bezweken aan hun verwondingen, zo meldt de politie.

De schutter is meteen opgepakt door de interne veiligheidsdienst, zonder verdere schermutselingen. Die politie, die in grote getale uitrukte, heeft de man vervolgens gearresteerd. Het is nog niet bekend wat zijn motieven waren. De fabriekshal waar de schietpartij plaatsvond werd ontruimd, maar nu het gevaar geweken is kan het werk weer hervat worden.

De slachtoffers waren geen medewerkers van Mercedes zelf, maar van een externe partij. Dit zegt Mercedes in een statement, waarin ze ook hun medeleven betuigen aan de familie van de slachtoffers en de medewerkers die getuige moesten zijn van deze schietpartij.

De fabriek in Sindelfingen is de grootste productiefaciliteit van Mercedes, met zo’n 35.000 werknemers. Hier rollen onder meer de E-Klasse, de S-Klasse en (nog even) de CLS van de band.