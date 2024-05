Dít is de twintigste officiële BMW Art Car

Art Car nummer twintig van BMW is officieel en gaat écht racen!

Het idee van BMW en kunstzinnige raceauto’s resulteerde in de welbekende Art Car-serie. Het begon met een Calder-versie van de BMW 3.0 CSL, maar al snel groeide het uit tot een leuke samenwerking tussen BMW en vele bekende (en minder bekende) artiesten. Warhol, Lichtenstein, Stella, Koons: er zijn al 19 officiële Art Cars ontworpen. Ook one-off projecten op basis van straatauto’s.

BMW M Hybrid V8 Art Car

De twintigste officiële BMW Art Car is nu hier en net als de voorgaande paar keren gaat het zeker weer om motorsport. De schilder in kwestie is Julie Mehretu. Wat je al wist, want de New Yorkse artiest poseerde al voor het canvas, namelijk de BMW M Hybrid V8. BMW heeft in de Hypercar-klasse weer een auto mee rijden en dan is dat een gave manier om een kunstauto te presenteren.

Dus, wat zien we? Eh, kunst. Uiteraard, net als vele Art Cars, moet je ook een beetje inbeeldingsvermogen hebben, want ook Mehretu koos voor vrij abstracte lijnen. Haar filosofie was het combineren van de auto en een schilderij, met de vraag: “wat als de auto door het schilderij zou rijden?” Met de officiële BMW M Hybrid V8 door Mehretu als gevolg.

Racen

Zoals gezegd, de M Hybrid V8 door Mehretu gaat niet enkel gepresenteerd worden en daarna alle musea ter wereld van binnen zien. Nee, de auto maakt zijn bewegende debuut tijdens de 24 uur van Le Mans, waar hij ingezet wordt als auto met nummer 20. Bestuurd door Sheldon van der Linde, René Rast en de Nederlandse Robin Frijns. Volgens Mehretu is dat de kers op de taart. “De auto is pas af wanneer deze de race heeft gereden”. Nu maar hopen dat de heren ‘m heel houden dan.

Een statisch debuut maakt de BMW M Hybrid V8 Art Car al iets eerder, komend weekend welteverstaan. Dan is het Concorso d’Eleganza Villa d’Este. BMW neemt de M Hybrid V8 door Mehretu mee daar naartoe, samen met zes andere Art Cars (Calder, Stella, Lichtenstein, Warhol, Holzer en Koons) omdat deze ook hun racedebuut maakten tijdens Le Mans.

Meer lezen? Dit zijn de 19 voorgaande BMW Art Cars!