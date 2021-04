Is deze handgeschakelde BMW 'M7' de ultieme combinatie? - Autoblog.nl

De motor van deze BMW 740i E38 is niet meer de originele 4.4, maar een veel lekkerder blok.

BMW heeft een hele rits motoren gebouwd. Zoveel moge duidelijk zijn. Wat het mooie is aan de naamgeving van BMW: in een hoop gevallen is het cijfer achter de serie (540i) universeel. Een BMW 540i heeft dus meestal dezelfde motor als een 740i.

Motorruil

Je zou dus zeggen dat een 5 Serie motor in je 7 Serie leggen geen nut heeft. Veel versies kwamen overeen. Bovendien stopte het aanbod bij de 5 Serie (E39) bij 540i, terwijl bij de 7 Serie de 750i met V12 daar nog boven zat. Er is echter één verboden combinatie waarbij een 5 Serie motor in een 7 Serie leggen toch een gaaf idee is.

M62 naar S62

Dat is uitgevoerd bij deze BMW 740i (E38) uit 2001 in Imolarot. Deze komt standaard met de M62 V8 (4.4 liter groot). Met 286 pk geen slak, maar nu gaat hij zeker een stukje sneller. De nieuwe motor is namelijk een S62. Dit is de M-versie van de V8. Uitgeboord tot 4.9 liter en ditmaal met 394 pk. Je kunt de S62 kennen uit de BMW M5 (E39), de auto die zijn hart heeft gedoneerd aan deze BMW E38. Deze conversie komt trouwens vaker voor: het maakt van de E38 een soort M7, een model wat BMW M steeds maar weigert te maken.

Handbak

Ook leuk voor de puristen: de handbak met zes versnellingen uit de M5 is meegekomen met de motorruil. 7 Series zijn van die auto’s wiens karakter zich goed leent voor een automaat, maar lekker zelf roeren in deze dikke limousine moet toch een fijn gevoel zijn.

Specificatie

Dit exemplaar is dus rood, Imolarood om precies te zijn. Het gaat om de 740i Sport, met sportieve vijfspaaks velgen en dito bumpers. Binnenin krijg je de klassieke combinatie van lichtbruin en donkerbruin met houtinleg. Als chauffeursauto is het interieur niet ‘het beste’, het betreft namelijk een exemplaar zonder lange wielbasis. Muggenziften, want als jij een 4.9 liter V8 voorin hebt liggen met een handbak, wil je zelf rijden.

Occasion

Deze BMW 740i (E38) staat in Texas. Het is wel een ervaren apparaat, er staat namelijk 206.055 mijl op de teller (meer dan 320.000 km). Dat is de kilometerteller van de E39 die als donor diende, de 7 Serie heeft er ongeveer 135.000 mijlen (217.000 km) op zitten. De kilometers zijn te zien: de auto bevat wel een boel lelijke kleine schades. Je moet bieden om hem te krijgen, 18.000 dollar is de score die je moet verbeteren. Bieden doe je op Cars & Bids waar deze BMW ‘M7’ te veil staat.