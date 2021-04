Porsche 911 Sport Classic maakt comeback - Autoblog.nl

Don’t call it a comeback! Maar toch, de Porsche 911 Sport Classic gaat gewoon een LL Cool J-esque comeback gaan maken.

Hoeveel smaakjes kun je maken op basis van één model? Merken als Aston Martin, McLaren en Lotus zijn hier een kei in. Maar de ongekroonde koning is toch wel Porsche. Op basis van de 911 bedenken ze elke keer wéér een nieuwe uitvoering, welke zorgvuldig tussen de andere modellen uit de range is gepositioneerd.

Ondanks dat er al een hele hoop modellen zijn, komen er nog een paar bij. De 911 Carrera T is al bevestigd, die komt tussen de 911 Carrera en 911 Carrera S in. Ook De 911 Carrera GTS en Carrera 4 GTS lijken een zekerheidje. Deze worden geplaatst boven de Carrera S, maar onder de 911 GT3. Je zou kunnen aannemen dat het nu vol zit, maar niets is minder waar. Porsche ziet tussen GTS en GT3 nog meer ruimte.

Porsche 911 Sport Classic

Deze ruimte gaat opgevuld worden met de 911 Sport Classic. Dat meldt TopSpeed. Die kregen een stapeltje foto’s binnen van een gecamoufleerde 911 met ducktail-spoiler. Die ducktail-spoiler is een kenmerk dat we voor het eerst zagen op de Carrera RS 2.7 en later ook op andere 911’s. De 911 Sport Classic uit 2010 had ‘m ook. Jazeker, die auto is inmiddels ook alweer 11 jaar oud.

Het idee van de Sport Classic is die van een snelle, doch luxe 911 met veel ‘retro-vibes’, gebouwd in beperkte oplage. Naast de spoiler, kon je de auto herkennen aan de bodykit (in kleur meegespoten), Fuchs-style velgen, double-bubble dak, nauwelijks contrasterende racestrepen en een lekker oubllig interieur met een leer en stof. Onder de kap troffen we de motor aan uit de Carrera S, maar dan met de power-kit. Dat was in 2010 het geval en we gaan ervan uit dat dat in de nabije toekomst weer het geval gaat zijn.

Porsche Exclusive

Destijds kwam de Porsche 911 Sport Classic eerder dan de 911 GTS, wellicht dat dat nu andersom is. De nadruk komt bij de door Porsche Exclusive gebouwde Sport Classic meer te liggen op luxe en exclusiviteit dan absolute prestaties, alhoewel dat zeker niet tegen zal vallen. Verwacht wordt dat de GTS zo’n 475 pk en 560 Nm zal leveren. Qua transmissies zal er keuze zijn uit een handbak en PDK, waarschijnlijk. Dat is op zich geen gekke gedachte, want die hardware is ook leverbaar bij de 911 Carrera S. Een ding weten we zeker, zo lekker als de oude 911 Sport Classic gaat de nieuwe niet klinken:

Wanneer kunnen we de 911 Sport Classic verwachten? Goede vraag! We verwachten dat ditmaal eerst de 911 Carrera GTS en 911 Carrera T aan het gamma worden toegevoegd. De geruchten spreken over de eerste helft van 2022. Nu is de kans zeer aanwezig dat iedereen elkaars geruchten overneemt (wij doen dat immers ook), maar het lijkt geen vreemde aanname te zijn.