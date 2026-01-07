Productiecijfers laten zien hoe dramatisch 2025 was voor deze Stellantis-merken

Het laagste productieaantal in 72 jaar tijd!

Jarenlang waren Engeland, Frankrijk, Duitsland en Italië de belangrijkste autolanden van Europa. Zowel op het gebied van de nationaliteit van de grootste merken als op het gebied van fabricage. Inmiddels verleggen merken de productie deels naar het buitenland. Zo ook bij de trotse Italiaanse Stellantis-merken. Dit levert niet alleen af en toe een relletje op (zoals bij de Milano en de Topolino), maar ook een deprimerend aantal gebouwde auto’s in Bella Italia.

Laat ik eerst even het doel met je delen. Premier Meloni van Italië gaf Stellantis in 2023 de opdracht om ieder jaar ongeveer 1 miljoen auto’s te bouwen in het eigen land. Destijds bouwde Stellantis ongeveer 750.000 auto’s in Italië. Niet slecht, maar er moest dus nog een schepje bovenop. Na de terugkeer van Lancia op het grote toneel zou die doelstelling verdeeld over vijf merken (Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Lancia en Maserati) moeten lukken.

Laagste productieaantal sinds 1954

Het is de Stellantis-merken niet gelukt. Ten opzichte van 2024 is de Italiaanse productie met 20 procent gedaald. De vijf fabrikanten bouwden samen 379.706 voertuigen in 2025. Bij lange na niet de miljoen van Meloni dus. En dan rekenen we de bestelbussen nog mee. Laten we de bedrijfswagens buiten beschouwing, dan komen we uit op 213.706. En dat aantal, dat is het laagste sinds 1954. Voor de beeldvorming: de Fiat 600 hieronder in het midden was toen gloednieuw.

Waarom gaat het zo slecht met Stellantis in Italië? Ten eerste loopt de verkoop voor geen meter. Daardoor moest Stellantis zelfs verschillende productiepauzes inlassen. Daarnaast is zoals gezegd een deel van de productie verhuisd naar het buitenland.

Stellantis bouwt auto’s voor de Italiaanse merken in onder andere Polen, Spanje, Servië, Noord- en Zuid-Amerika, Turkije en ga zo maar door. Toch zijn er ook nog genoeg modellen die in Italië in elkaar worden gezet. Denk aan de Tonale, Giulia en Stelvio van Alfa Romeo, de Fiat 500 Hybrid en alle Maserati’s. Later dit jaar wordt daar de Lancia Gamma aan toegevoegd. Ook van andere Stellantis-merken worden er auto’s gebouwd in Italië. Dit zijn de Jeep Compass, DS No.8 en Dodge Hornet.

Om nog maar eens duidelijk te maken hoe bar en boos de situatie is bij Stellantis in Italië kijken we naar het jongste en minst bekendse Stellantis-merk: Leapmotor. De Chinese nieuwkomer leverde in 2025 ruim 596.000 voertuigen af en verdubbelde zijn wereldwijde afzet.

Ik weet het: Italiaanse productieaantallen zijn niet hetzelfde als wereldwijde verkoop, maar toch: je zou zeggen dat Alfa en Fiat samen Leapmotor al in hun zak zouden moeten hebben enkel met hun Italiaanse productie, laat staan met Abarth, Lancia en Maserati erbij.