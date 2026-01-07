Productiecijfers laten zien hoe dramatisch 2025 was voor deze Stellantis-merken

Het laagste productieaantal in 72 jaar tijd!
Jarenlang waren Engeland, Frankrijk, Duitsland en Italië de belangrijkste autolanden van Europa. Zowel op het gebied van de nationaliteit van de grootste merken als op het gebied van fabricage. Inmiddels verleggen merken de productie deels naar het buitenland. Zo ook bij de trotse Italiaanse Stellantis-merken. Dit levert niet alleen af en toe een relletje op (zoals bij de Milano en de Topolino), maar ook een deprimerend aantal gebouwde auto’s in Bella Italia.
Laat ik eerst even het doel met je delen. Premier Meloni van Italië gaf Stellantis in 2023 de opdracht om ieder jaar ongeveer 1 miljoen auto’s te bouwen in het eigen land. Destijds bouwde Stellantis ongeveer 750.000 auto’s in Italië. Niet slecht, maar er moest dus nog een schepje bovenop. Na de terugkeer van Lancia op het grote toneel zou die doelstelling verdeeld over vijf merken (Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Lancia en Maserati) moeten lukken.
Laagste productieaantal sinds 1954
Het is de Stellantis-merken niet gelukt. Ten opzichte van 2024 is de Italiaanse productie met 20 procent gedaald. De vijf fabrikanten bouwden samen 379.706 voertuigen in 2025. Bij lange na niet de miljoen van Meloni dus. En dan rekenen we de bestelbussen nog mee. Laten we de bedrijfswagens buiten beschouwing, dan komen we uit op 213.706. En dat aantal, dat is het laagste sinds 1954. Voor de beeldvorming: de Fiat 600 hieronder in het midden was toen gloednieuw.
Waarom gaat het zo slecht met Stellantis in Italië? Ten eerste loopt de verkoop voor geen meter. Daardoor moest Stellantis zelfs verschillende productiepauzes inlassen. Daarnaast is zoals gezegd een deel van de productie verhuisd naar het buitenland.
Stellantis bouwt auto’s voor de Italiaanse merken in onder andere Polen, Spanje, Servië, Noord- en Zuid-Amerika, Turkije en ga zo maar door. Toch zijn er ook nog genoeg modellen die in Italië in elkaar worden gezet. Denk aan de Tonale, Giulia en Stelvio van Alfa Romeo, de Fiat 500 Hybrid en alle Maserati’s. Later dit jaar wordt daar de Lancia Gamma aan toegevoegd. Ook van andere Stellantis-merken worden er auto’s gebouwd in Italië. Dit zijn de Jeep Compass, DS No.8 en Dodge Hornet.
Om nog maar eens duidelijk te maken hoe bar en boos de situatie is bij Stellantis in Italië kijken we naar het jongste en minst bekendse Stellantis-merk: Leapmotor. De Chinese nieuwkomer leverde in 2025 ruim 596.000 voertuigen af en verdubbelde zijn wereldwijde afzet.
Ik weet het: Italiaanse productieaantallen zijn niet hetzelfde als wereldwijde verkoop, maar toch: je zou zeggen dat Alfa en Fiat samen Leapmotor al in hun zak zouden moeten hebben enkel met hun Italiaanse productie, laat staan met Abarth, Lancia en Maserati erbij.
Reacties
mjpamsterdam zegt
Zouden de verantwoordelijken zich lullig voelen (lees hier ; verantwoordelijk voelen !) of denken ze : who gives a f*ck ! Mijn bankrekening groeit lekker !
GH zegt
Oké, hier is toch niets geks aan?
Heel prima dat zij productiekosten proberen te drukken, maar als je naar alle modellen, uitrusting en de eindelijke prijs kijkt, is er niets interessants te vinden.
Peugeot 2008, Opel Frontera, Jeep Avenger, Fiat 600, Alfa Junior, het is allemaal hetzelfde. Zelfde vermogens, beschikbare uitrusting, je kiest enkel een look.
Ik kan nergens USP’s vinden zoals dit bijvoorbeeld bij VAG is, met bijv. Skoda ruim en prijstechnisch interessant tov VW.
En dan kost alles nog €30k of meer, terwijl waarschijnlijk een Leapmotor € 5-10k minder kost.
O plaat zegt
Het probleem zit hem dat stellantis een investerings fonds is. Geen autoconsern. Het is gewoon wachten tot merk na merk dood bloed en er 4 over blijven. Exact zo als bij GM gebeurde. Als ik even nostradumbass mag spelen zou ik zeggen dat Peugeot, Fiat, Maserati en Dodge het als enige overleven. Peugeot voor de chauvinistische Fransen en voor de Afrikaanse markt. Fiat voor de Italiaanse markt en met een 500 die ze overal kunnen slijten, dodge voor de VS en Maserati overleeft door dat het verkocht wordt aan Mercedes-Benz, China of wie weet aan Tesla. We weten toch dat Elon een zwak heeft voor meloni, voor een italiaanse politieke stroming uit begin 20ste eeuw en voor romeinse groeten… Al de overige stellantis merken hebben geen toevoegende waarde en de helft is nu reeds op sterven na dood.
ouwedibbes83 zegt
Opel en Jeep ook weg? Doen die het zo slecht? Dacht dat Jeep het in de US nog redelijk deed?
Robert zegt
Ik verwacht dat de Amerikaanse merken binnen enkele jaren wel weer worden losgeweekt en dan óf worden verzelfstandigd óf worden overgenomen door een concurrent.
Citroën zie ik ook nog wel blijven in Europa. Maserati daarentegen… op sterven na dood.
knapzuur zegt
Bij Volkswagen drogen die verschillen ook per model wel op de Superb en Passat zijn gewoon identieke auto’s, Volkswagen krijgt wel een R-line en 272 pk uitvoering, Skoda een Hatchback/Sedan want historisch belangrijke carrosserie vorm.
De Polo, Ibiza en Fabia zijn ook gelijker aan het worden per generatie.
Johanneke zegt
Vind Fiat het enige goede merk van Stellantis eigenlijk. Dat steeds meer mensen met een boog om PSA heenlopen hebben ze aan zichzelf te danken door al meer dan 15 jaar zieke troep te maken. Dat helpt verkoopcijfers niet als Stellantis zijnde.
Specht zegt
FCA en Stellantis doen al 30 jaar in meer of mindere mate aan structureel mismanagement.
Daar kan een incidenteel succesje zoals de Fiat 500, Alfa 156/147 en 159 (trololo) niks aan veranderen.
HZW zegt
Stellantis heeft veel te veel brandstof auto’s vervangen met EV’s en nu zitten ze met de gebakken peren.
Fiat Panda en 500 waren hardlopers, de Panda is nu een waardeloos Peugeot/Citroën product geworden waar niemand op zit te wachten.
En de 500 hebben ze hellemaal de nek omgedraaid, door hem te vervangen met een belachelijk dure EV versie, en voor de Abarth 500 het zelfde verhaal.
En daar gaat de dramatische FIAT 500 Hybrid niets aan veranderen met de armoedige 65 pk 3 cilinder Hybrid motor.
En misschien een nieuwe brandstof hybrid Abarth 500 ook niet.
knapzuur zegt
Onze laatste 3 auto’s (Alfa Romeo GT 2004, Fiat Punto 2001, Fiat Punto 2015) waren allen Italiaans en in Italië gebouwd maar ze bouwen daar inmiddels niets wat ons kan bekoren of financieel haalbaar/houdbaar is. Dus wij hebben nu een Slowaaks gebouwde Tsjech, van de Volkswagen groep want verder bood de Stellantis groep ook geen opties.
kniesoor zegt
Kennelijk zijn ze (te) duur (voor wat ze bieden), maar vind zo’n Fiat 500 nog steeds een erg leuk karretje om te zien.