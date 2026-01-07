Van stofzuiger naar hypercar: Dreame zuigt zich vast in de autowereld

Zuigt alles op, inclusief je supercar-ego (en Bugatti-ontwerptaal).

Je kent Dreame misschien wel van die robotstofzuiger die zonder pardon je kabels opvreet en vervolgens vastloopt onder de bank. Schrik niet, maar datzelfde Dreame stond nu ineens op CES (Consumer Electronics Show) in Las Vegas met iets totaal anders: elektrische supercars met bijna 1.900 pk. Want als je eenmaal weet hoe je stof efficiënt verplaatst, is de stap naar hypercars natuurlijk klein.

Meer pk dan logisch verantwoord

Het eerste deel van het grote schokkende nieuws heet Nebula Next 01. Een Ferrari-achtig kanon met vier elektromotoren, samen goed voor een vermogen waar menig sportwagenfabrikant een aanwezige portie jeuk van krijgt. 0 naar 100 km/u gaat in 1,8 seconden en het luchtweerstandscoëfficiënt is 0,185. Dat is lager dan een Porsche Taycan, lager dan een Tesla Model S en zelfs lager dan een Lucid Air. Niet slecht.

Foto: Kosmera

Het design is typisch CES: laag, breed, scherp en vooral bedoeld om indruk te maken. Strakke lijnen, agressieve aero en een uitstraling die ergens zweeft tussen Europese supercar en conceptauto die je nooit meer terugziet. Voorlopig blijft het ook bij dat laatste, al belooft Dreame wel dat de Nebula Next 01 in 2027 van de productieband moet rollen.

Eén auto was duidelijk niet genoeg

Alsof dat nog niet genoeg is, introduceert Dreame ook maar gelijk een nieuw automerk: Kosmera. Klinkt misschien een beetje gek, maar het merk presenteert doodleuk twee modellen. Beide auto’s hebben nog geen naam.

De opvallendste is een lage vierdeurs supercar met een carbon spoiler en een neus die ook hier verdacht veel doet denken aan een Ferrari en Bugatti na een gezellige nacht. Vooral de grille lijkt verdacht veel op die van de Chiron. Ook hier: vier elektromotoren, rond de 1.900 pk en prestaties die bedoeld zijn om de Taycan Turbo GT slapeloze nachten te bezorgen.

Daarnaast is er ook nog een vierdeurs sedan maar dan met een net iets minder sportief uiterlijk dan de nep-Bugatti. Bij deze auto is het dan weer de achterkant die wat weg heeft van de Chiron. Specificaties zijn er nauwelijks, het interieur blijft angstvallig verborgen en alles ademt vooral: kijk eens wat we kunnen.

En dan wordt het echt interessant. Volgens Dreame zou de productie plaatsvinden in Duitsland, vlak bij Tesla’s Gigafactory in Berlijn. Dat klinkt ambitieus, optimistisch en misschien een tikje overmoedig, maar dat past natuurlijk wel bij het verhaal. Dreame gebruikt CES duidelijk niet om morgen auto’s te verkopen, maar om te laten zien dat ze mee willen doen in het grote EV-spel.

Of Porsche, Tesla en anderen zich nu echt zorgen moeten maken, is nog maar de vraag. Maar één ding is zeker: de tijd dat Chinese tech-bedrijven alleen stofzuigers en smartphones maakten, is definitief voorbij.

Foto’s: AutoHome, Kosmera