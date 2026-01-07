Vier kleuren en geen schadebak: Polo Harlekin is de gekste Polo ooit #MijnAuto

De Volkswagen Polo Harlekin is misschien wel één van de meest eigenzinnige auto’s die Volkswagen ooit bouwde.

Vier kleuren, willekeurig verdeeld over carrosseriedelen, en volledig af fabriek zo geleverd. In deze video praten Martijn en eigenaar Dirk uitgebreid over dit kleurrijke icoon uit de jaren ’90.

De Harlekin ontstond midden jaren ’90 als een ludieke actie om te laten zien dat alle Polo-onderdelen uitwisselbaar waren. Volkswagen bouwde eerst een kleine serie voor promotie, maar de belangstelling was zó groot dat er uiteindelijk duizenden exemplaren zijn geproduceerd, vooral voor Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Elke Harlekin kreeg vier vaste kleuren, maar de samenstelling verschilde per auto. Je wist bij bestelling niet eens welke combinatie je zou krijgen.

