Vier kleuren en geen schadebak: Polo Harlekin is de gekste Polo ooit #MijnAuto

De Volkswagen Polo Harlekin is misschien wel één van de meest eigenzinnige auto’s die Volkswagen ooit bouwde.

Vier kleuren, willekeurig verdeeld over carrosseriedelen, en volledig af fabriek zo geleverd. In deze video praten Martijn en eigenaar Dirk uitgebreid over dit kleurrijke icoon uit de jaren ’90.

De Harlekin ontstond midden jaren ’90 als een ludieke actie om te laten zien dat alle Polo-onderdelen uitwisselbaar waren. Volkswagen bouwde eerst een kleine serie voor promotie, maar de belangstelling was zó groot dat er uiteindelijk duizenden exemplaren zijn geproduceerd, vooral voor Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Elke Harlekin kreeg vier vaste kleuren, maar de samenstelling verschilde per auto. Je wist bij bestelling niet eens welke combinatie je zou krijgen.

  2. autodrome zegt

    Polo Harlekin is de gekste Polo ooit? Sorry voor de eigenaar, maar je rijdt gewoon voor LU* in deze clowneske Bassie & Adriaan creatie. Over smaak valt niet te twisten, maar Ik weet zeker dat de ontwerper van dit ding echt (tijdelijk) serieus van het paadje afgeweest moet zijn, een diepe inzinking. Ik heb er een keer eentje zien rijden en ik dacht; dat is vast het een creatief hobbyproject van de bestuurder, het lakwerk was echt van abinomale kwaliteit, nu ik dit artikel lees weet ik dat het een VAG creatie is, wat het zeker niet beter maakt. Suc6 zou ik zeggen, zie dat er een ziel blij mee is, dus alles is goed.

    • bmw1cabrio zegt

      Dat je deze variant niet kent, zal waarschijnlijk komen omdat je nog te jong bent.
      Deze auto moet je in die tijdsgeest zien en paste daar volledig in. Superleuke creatie en gedurfd van VW om hem uit te brengen.

  6. Loek zegt

    Ik vind het achteraf wrappen van auto’s om een Harlekin-replica te creëren altijd een beetje te veel van het goede. Maar een originele Harlekin 6N zoals ‘ie geleverd is, blijft wel een leuke auto met een leuk verhaal.

