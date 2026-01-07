Vier kleuren en geen schadebak: Polo Harlekin is de gekste Polo ooit #MijnAuto

De Volkswagen Polo Harlekin is misschien wel één van de meest eigenzinnige auto’s die Volkswagen ooit bouwde.
Vier kleuren, willekeurig verdeeld over carrosseriedelen, en volledig af fabriek zo geleverd. In deze video praten Martijn en eigenaar Dirk uitgebreid over dit kleurrijke icoon uit de jaren ’90.
De Harlekin ontstond midden jaren ’90 als een ludieke actie om te laten zien dat alle Polo-onderdelen uitwisselbaar waren. Volkswagen bouwde eerst een kleine serie voor promotie, maar de belangstelling was zó groot dat er uiteindelijk duizenden exemplaren zijn geproduceerd, vooral voor Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Elke Harlekin kreeg vier vaste kleuren, maar de samenstelling verschilde per auto. Je wist bij bestelling niet eens welke combinatie je zou krijgen.
Geef je ook op voor Mijn Auto door het formulier in te vullen.
Reacties
Dymff zegt
Leuk!! Harlekin
Toch jammer dat Volkswagen hier niet meer mee gedaan heeft.
Een nieuwe Polo GTI Harlekin zou echt briljant zijn.
autodrome zegt
Polo Harlekin is de gekste Polo ooit? Sorry voor de eigenaar, maar je rijdt gewoon voor LU* in deze clowneske Bassie & Adriaan creatie. Over smaak valt niet te twisten, maar Ik weet zeker dat de ontwerper van dit ding echt (tijdelijk) serieus van het paadje afgeweest moet zijn, een diepe inzinking. Ik heb er een keer eentje zien rijden en ik dacht; dat is vast het een creatief hobbyproject van de bestuurder, het lakwerk was echt van abinomale kwaliteit, nu ik dit artikel lees weet ik dat het een VAG creatie is, wat het zeker niet beter maakt. Suc6 zou ik zeggen, zie dat er een ziel blij mee is, dus alles is goed.
bmw1cabrio zegt
Dat je deze variant niet kent, zal waarschijnlijk komen omdat je nog te jong bent.
Deze auto moet je in die tijdsgeest zien en paste daar volledig in. Superleuke creatie en gedurfd van VW om hem uit te brengen.
gwnbmw zegt
Zo dan, dit is geen azijnzeikerij meer maar gewoon opgekropte woede en zelfhaat? Dit is gewoon een lol project geweest van volkswagen en mensen vinden het een grappig idee, niks minder.
Tonnie zegt
Ja, wel geinig! Gekste ooit? I dunno, alleen de kleurkeuze wellicht. Los daarvan zou dit niet meer mogen kosten dan een andere willkeurige polo van die generatie.
remc0f zegt
Het productieaantal is 3806 stuks, maar dat is geen veelvoud van vier? Dat blijf ik vreemd vinden als er steeds van verschillende auto’s de panelen en bumpers werden gewisseld
Thomas20vt zegt
In Amerika hebben ze deze uitvoering ook als Golf 3 gehad, was daar op basis van een 2.0 GL uitvoering. Alleen was het dan een Harlequin in plaats van Harlekin.
Loek zegt
Ik vind het achteraf wrappen van auto’s om een Harlekin-replica te creëren altijd een beetje te veel van het goede. Maar een originele Harlekin 6N zoals ‘ie geleverd is, blijft wel een leuke auto met een leuk verhaal.
AudiRS zegt
Ik zie toch echt 5 kleuren. Spatbord is deels bruin.