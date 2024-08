Is dit de állerfoutste G-Klasse van Nederland?

Wij houden van rood, maar er bestaat zoiets als teveel rood.

Met een foute G-Klasse ben je zeker niet de enige. Zelfs in ons bescheiden landje rijden er heel veel foute G-Klasses rond. Maar wij denken dat we nu de foutste van allemaal hebben gevonden. Ten eerste is het een G500 4X4² en ten tweede is deze volledig uitgevoerd in brandweerrood. En met volledig bedoelen we: tot aan het kippengaas in voorbumper toe…

Ongeacht de kleur is de Mercedes G500 4X4² sowieso een auto waarmee je boven het maaiveld uitsteekt in Nederland. Vrij letterlijk, want dit apparaat is 2,235 meter hoog. Zelfs the Dutch Giant steekt niet boven deze auto uit.

Ondanks het feit dat het ene G 500 is kreeg deze auto toch standaard de AMG-styling mee. Want met dit apparaat wil je opvallen. Voor de eigenaar van dit exemplaar was dat trouwens nog niet genoeg. Deze auto heeft ook nog een Brabus-behandeling gekregen, met onder meer een spoiler en een enorme hood scoop op de motorkap. En we tellen maar liefst drie sidepipes.

De kleurstelling is ook niet origineel: deze G500 4X4² is volledig rood gespoten of gewrapt. Daarbij zijn ook delen meegenomen die normaal carbon zijn, zoals de wielkasten en de balk met verlichting op het dak. De eigenaar hield dus heel erg van rood.

De originele kleur van deze auto was overigens ook rood. Dit was echter een veel stijlvoller Tomato Red. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is dit een diepe donkerrode kleur.

Bijzondere van de G-Klasse zijn schreeuwend duur, dus voor deze foute occasion moet je diep in de buidel tasten. Op Marktplaats wordt er €189.500 voor gevraagd. En daarmee is er al flink wat afgeschreven, want de nieuwprijs was €320.135…