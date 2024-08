Opgepast: een laadbeurtje in buitenland kan opeens peperduur zijn

Nietsvermoedende vakantiegangers komen soms voor onaangename verrassingen te staan.

Bij tanken is het heel simpel: je ziet op de schermpje de literprijs en dat is wat je betaalt. Of je nu bij de Shell langs de A16 tankt of ergens in the middle of nowhere in Italië. Bij het opladen van een elektrische auto is het helaas niet altijd helder wat je nu precies betaalt. En dit kan nog wel eens voor onaangename verrassingen zorgen als je gaat laden in buitenland.

De ANWB waarschuwt hier nu voor. Zij constateren namelijk dat vakantiegangers vaak hun auto aan een willekeurige laadpaal hangen en dan opeens meer dan €100 kwijt zijn. Het gaat dan vooral om laadpalen waar je per minuut moet betalen. En dat zijn we niet gewend in Nederland.

Het gaat volgens de ANWB vooral om laadpalen bij hotels en campings. Het lijkt erop dat hiermee misbruik wordt gemaakt van nietsvermoedende toeristen. Die zijn blij dat ze hun auto aan de laadpaal kunnen hangen tijdens hun verblijf, maar krijgen vervolgens een gepeperde rekening. “Een nacht je auto opladen bij het hotel kan zomaar duurder zijn dan de daadwerkelijke overnachting,” waarschuwt de ANWB.

Het AD sprak met iemand die €479,60 kwijt was voor een laadbeurt met zijn Audi e-tron op de camping. De bijgeladen stroom kostte maar €12,46, maar de kosten liepen zo hoog op omdat er €0,30 per minuut werd gerekend. En dat is dus een duur grapje als de auto 26 uur aan de laadpaal staat.

De moraal van het verhaal is dus: hang je EV niet zomaar aan een lader als je niet weet wat de kosten zijn. En hang de auto bij twijfel niet langer aan de laadpaal dan nodig.

Bron: AD