Een auto die Mercedes (nog) niet durfde te maken: een driedeurs versie van de G-Klasse 4×4².

Mercedes is bezig met een transformatie naar het braafste jongetje van de klas. Dat is wel zo goed voor je imago voor deze tijd, maar het zorgt ervoor dat de tijd van 6.2 liter V8 aangedreven C-Klasses en busjes, alsook S-Klasses met V12 iets van het verleden zijn ten faveure van viercilinder C63’s en banaanvormige elektrische S-Klasses. Zonde, maar een bekende recente trend.

Eigenwijs

Er is één auto die al jarenlang hetzelfde is gebleven en ondanks zijn ‘foute’ imago maar een favorietje blijft. De G-Klasse, natuurlijk. Deze zeecontainer met dito aerodynamica, zelfs nog leverbaar als blubberdikke 585 pk sterke AMG G63 met V8, is eigenlijk alles wat een auto niet moet zijn als het aan de groenen der aarde ligt. Mercedes speelt het op karakter en met zijn klassieke styling, bouwproces in Graz bij Magna-Steyr en het feit dat nog steeds elke G-Klasse de Schökl-testbaan moet doorstaan, zit het ding dan ook barstensvol met karakter. Een elektrische G (EQG) is op komst, maar de G-Klasse mag zijn huidige tijd nog even uit zitten.

4×4²

En dan is er nog de auto die elke GreenPeace-aanhanger per direct een trauma bezorgt. De Mercedes-AMG G63 4×4². De vorige 4×4² was na de 6×6 een nóg verder opgehoogde G-Klasse met de inmiddels welbekende portaalassen. Bij de nieuwe generatie leek Mercedes zelf ook wel door te hebben dat je dit niet meer moet doen anno 2023, want er komt geen 6×6 (alleen door Brabus) en de 4×4² werd privé aangekondigd op een speciaal verborgen gedeelte van de Mercedes-website.

Driedeurs

Ze zijn er dus allemaal wel. Behalve één combinatie die Mercedes al een tijdje in de ban heeft gedaan. De originele Mercedes Geländewagen was er als vijfdeurs, maar ook als simpele driedeurs. Die carrosserievariant ging eruit nadat de vijfdeurs veel populairder werd. De laatste G’s als driedeurs zijn de cabrioversies, die nog redelijk lang gebouwd zijn. Een driedeurs ‘coupé’ G-Klasse is al een tijdje een ding van het verleden. Een G-Klasse 4×4² als driedeurs kun je dus al helemaal vergeten.

Driedeurs 4×4²

Niet als het aan de Finse Roni Collin ligt. Deze autofanaat- en bouwer heeft al vele gekke dingen gedaan, zoals verhoogde Cayennes als rasechte offroaders en een Porsche 911 GT2 RS zonder vleugel als een soort Touring Package. Daar voegt hij nu deze Mercedes G-Klasse 4×4² driedeurs aan toe.

Meer details over de Mercedes G-Klasse 4×4² driedeurs zijn er nog niet echt, want Collin onthult alles over het bouwsel binnenkort op zijn YouTube-kanaal. Tot die tijd kunnen we vooral melden wat we zien. En dat is eigenlijk precies wat we beschreven: het bekende recept van de 4×4², maar dan als driedeurs. Zoals het lijkt was het ooit een reguliere driedeurs G-Klasse die is verhoogd en met de nieuwste verlichting en grille toegevoegd. De koolstofvezel wielkasten lijken wel op een echte 4×4², evenals de 4×4²-wielen. Het lijkt er ook nog eens op dat er echt gebruik is gemaakt van portaalassen. Kortom: het gaat niet over één nacht ijs.

Meer details

We hopen dus vooral binnenkort nog even terug te kunnen vallen op deze bijzondere creatie met meer details, voor nu hebben we alvast wat foto’s. Bijzonder is het zeker! Inspiratie voor Mercedes, dat durven we niet te zeggen.