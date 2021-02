Is dit de dikste hybride BMW van dit moment? - Autoblog.nl

Als je in deze BMW 745Le van Dähler rondrijdt zal in ieder geval niemand je van saaiheid beschuldigen.

Met dank aan ons Nederlandse belastingssysteem kom je soms wat kromme dingen tegen in de prijslijsten. Als je bijvoorbeeld de prijslijst van de BMW 7 Serie pakt zul je zien dat 745Le goedkoper is dan een 740i, die eigenlijk de instapper is. Voor minder geld heb je dus een 7 Serie die langer, krachtiger en sneller is. En dat terwijl beide auto’s over precies dezelfde zes-in-lijnmotor beschikken. Het verschil is alleen dat de 745e nog een elektromotor ernaast heeft.

Als voor €117.905 een splinternieuwe BMW 745Le besteld ben je dus relatief voordelig uit (met de nadruk op relatief). Daarmee hou je nog wat geld over om je auto op te leuken. Nu is de een topklasse limousine niet het soort auto dat vraagt om tuning, maar ja, ingetogen is de nieuwste 7 Serie toch al niet.

De Duitse tuner Dähler heeft daarom wat upgrades voor de Siebener in de aanbieding. Een elektromotor tunen is nog een beetje lastig dus daar zijn ze vanaf gebleven. Wel hebben de mannen van Dähler de zescilinder van de BMW 745Le een boost gegeven, van 286 pk naar 408 pk. Het systeemvermogen komt daarmee uit op 521 pk. Het koppel steeg van 600 Nm naar 865 Nm. Een standaard 750i en de M760i worden qua vermogen niet overtroffen door de 745e van Dähler, maar wel qua koppel.

Voor wat extra geluid is de BMW 745Le voorzien van een roestvrijstalen demper en Dähler heeft de auto ook verlaagd. Om de sportieve look compleet te maken is deze 7 Serie voorzien van 22 inch lichtgewichtvelgen van eigen makelij. Allemaal dingen die eigenlijk niet horen bij een auto uit dit segment, maar stiekem heeft het wel wat. Wat de matblauwe kleur betreft: dit lijkt misschien een wrap, maar het zou goed kunnen dat het de kleur Frozen Marina Bay is. Die levert BMW op de M8 Competition en is via het Individual-programma ook op de 7 Serie te krijgen.

De prijslijst is te vinden op de website van Dähler.