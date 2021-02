Porsche Taycan is nu officieel de snelste auto* - Autoblog.nl

*In een gebouw.

Een wereldrecord verbreken is helemaal niet zo moeilijk, als je record maar specifiek genoeg is. Desnoods verzin je zelf een record. Iedereen die wel eens door een Guinness World Record Book gebladerd heeft weet hoe het werkt. Je komt dan dus records tegen als ‘meeste tegelijk gedragen stropdassen’ en ‘meeste walnoten gekraakt met hoofd in 1 minuut’.

Porsche

Als bedrijf is dit een mooie manier om publiciteit te genereren en Porsche maakt daar handig gebruik van. Vorig jaar pakte Porsche bijvoorbeeld het officiële wereldrecord ‘slalommen in voertuig’. Wat dan wel weer knap was: de auto werd bestuurd door een 16-jarig meisje. Ook schreven ze bij Porsche het record van ‘langste drift met elektrisch voertuig’ op hun naam met de Taycan.

Nieuw record

Vorige week behandelden we nog diverse langeafstandrecords die de Taycan had doorbroken. Heeft Porsche inmiddels genoeg van records verzinnen en verbreken? Nee hoor, de Duitsers presenteren nu met trots weer een nieuw wereldrecord. De Taycan Turbo S is nu officieel de snelste auto. In een gebouw welteverstaan.

Gebouw

De uitdaging spreekt eigenlijk voor zich: de bedoeling is om een zo hoog mogelijke snelheid te bereiken in een gebouw. De auto moet daarbij binnen de muren van het gebouw starten en weer tot stilstand komen. Op volle snelheid door de voordeur naar binnen rijden en via de achterdeur weer naar buiten telt dus niet.

Congrescentrum

Je moet natuurlijk een snelle auto hebben, maar daarnaast is het vooral een kwestie van een zo groot mogelijk gebouw vinden. Er werd daarom gekozen voor het Ernest N. Morial congrescentrum in New Orleans. Hoeveel lang je daar precies rechtdoor kunt rijden vermeldt Porsche niet, maar aan de buitenkant is het gebouw in ieder geval een kilometer lang. Daarmee is het een van de langste gebouwen in de VS. Perfect voor deze gelegenheid dus.

Snelheid

Om zoiets te proberen moet je stalen ballen hebben, niet in de laatste plaats omdat er overal palen staan. Blijkbaar beschikt de Amerikaanse coureur Leh Keen over zulke ballen, want hij was degene die achter het stuur kroop. Keen wist een snelheid van 165,1 km/u aan te tikken. Dit was meer dan genoeg om het vorige record te verbreken, dat op 138,4 km/u stond. Ook belangrijk: hij wist de Taycan op tijd weer tot stilstand te brengen.

Volgende record

Porsche lijkt de smaak van records verbreken te pakken hebben. We zijn benieuwd wat het volgende record wordt. Meeste donuts met een elektrische auto? Snelste auto op een vliegdekschip?