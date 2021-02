Zoveel verkeersboetes zijn er uitgedeeld in 2020 - Autoblog.nl

Ondanks corona, lockdown, thuiswerken en dat soort zaken zijn er toch nog een hoop verkeersboetes uitgedeeld in 2020.

Veel bedrijven liepen vorig jaar inkomsten mis door alle coronamaatregelen, maar ook de staatskas liep inkomsten mis. Er was namelijk minder verkeer op de weg en dan kunnen er dus ook minder verkeersboetes uitgeschreven worden. Dit wordt wellicht weer gecompenseerd door coronaboetes, maar dat is een ander verhaal.

Laten we ons nu even concentreren op verkeersboetes. De overheid heeft vandaag bekendgemaakt hoeveel dat er waren in 2020. Om precies te zijn werden er vorig jaar 7.779.461 verkeersovertredingen bestraft met een boete. Dat waren er bijna 600.000 minder dan vorig jaar, toen er nog 8.369.480 boetes opgelegd werden.

De daling ten spijt werden er wel meer boetes uitgeschreven na een staandehouding (556.304 in 2020 tegen 530.698 in 2019). Hoe komt dat? Dit heeft er onder andere mee te maken dat er meer politie is ingezet om te controleren op verkeersovertredingen. Ook corona speelde hierbij een rol. Daardoor zijn er namelijk minder geplande controles gehouden en heeft de politie zich meer gefocust op opvallend verkeersgedrag.

Wat ook gestegen is: het aantal boetes voor telefoongebruik. In deze categorie werden er 168.034 boetes uitgedeeld, tegen 121.364 in 2019. Dit heeft natuurlijk deels te maken met de inmiddels welbekende ‘slimme camera’s’. Desondanks werd het grootste gedeelte van deze boetes nog op de ouderwetse manier opgelegd. Na staandehouding dus. De stijging heeft vooral te maken met het telefoongebruik op de fiets. Sinds juli 2019 kun je daar namelijk ook een prent voor krijgen.

Foto credit: @kuifje