Is dit de snelste camera-auto ooit?

Je moet wat als je een GT-R Nismo bij wilt benen.

Bij het bekijken van een behind-the-scenesvideo bekijkt zie je heel vaak dezelfde auto’s terugkomen als camera-auto. Als je ziet hoe vaak de Mercedes ML wordt gebruikt zou je haast denken dat alle opnames met dezelfde auto worden gemaakt. Ook de Porsche Cayenne is een populaire keuze.

Nissan pakt het echter anders aan. Zij hebben namelijk een heuse GT-R uitgedost als camera-auto. Daarvoor is de auto uitgerust met een buizenframe dat vast is gelast aan het chassis. Daar is vervolgens de camera apparatuur aan bevestigd.

Verder is de auto uitgevoerd in matzwart. Hoewel sommige GT-R eigenaren voor deze kleur kiezen uit esthetische overwegingen, heeft de kleur in dit geval een praktische functie. Je wilt natuurlijk niet dat je de camera-auto terug ziet in de reflectie. Alhoewel, in dit geval zou dat niet zo’n ramp zijn.

Volgens de Mauro Calo, de man achter deze bijzondere camera-auto, is de keuze gevallen op de GT-R vanwege zijn snelheid, veelzijdigheid en betrouwbaarheid. Volgens Nissan is dit de enige geschikte auto om de GT-R Nismo te filmen.

Er moeten echter vier man in de auto zitten voor de opnamen en dat is toch een beetje krap in een GT-R. Bovendien is een Cayenne ook snel zat. Een beetje cameraman kan 100 km/u er zonder problemen uit laten zien als 300 km/u. De werkelijke reden voor de keuze is dus waarschijnlijk vooral publiciteit. Gelukkig zijn wij de beroerdste niet wat dat betreft. Praktisch of niet, de behind-the-scenes beelden worden er in ieder geval een stuk cooler op.