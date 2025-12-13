Video: BMW X5 koppen voelt zo

Altijd al afgevraagd hoe dat moet zijn.
De BMW-rijder zou gezegd hebben een groen licht te hebben. In elk geval een aanrijding waar je na afloop een aspirientje nodig hebt..
Bekijk ook deze video: Automobilist schrikt zich het apezuur
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – Reageer
Altijd al afgevraagd hoe dat moet zijn.
De BMW-rijder zou gezegd hebben een groen licht te hebben. In elk geval een aanrijding waar je na afloop een aspirientje nodig hebt..
Bekijk ook deze video: Automobilist schrikt zich het apezuur
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.