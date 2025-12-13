Europese specs Tesla Model Y L bekend, dit moet je weten

De Europese specs met belangrijkste informatie over de Tesla Model Y L op een rijtje.

De Tesla Model Y, maar dan met een verlengde wielbasis. Handig voor de grotere gezinnen. Of als je gewoon heel gezellig bent, veel feestjes geeft en daarbij altijd al je vrienden meeneemt.

De variant werd dit jaar op de markt gebracht in China. Niet zo gek dat de Chinezen als eerste aan de beurt waren, want de verlengde Model Y wordt in Shanghai gemaakt. In Europa zijn 7-zitters ook welkom. Bovendien is het landschap elektrische zevenzitters karig. Een markt waar de Model Y van kan profiteren. Via X-gebruiker eivissa zijn de Europese specificaties van de Tesla Model Y L nu bekend op basis van de type goedkeuring.

Allereerst: ja, de Model Y L voor Europa wordt ook in China gebouwd. Vinden de EU-overlords niet leuk, maar deal with it. De codenaam van het project is NV80, voor de nerds die graag meepraten met andere Tesla-rijders op verjaardagen.

Tesla Model Y L actieradius

Qua actieradius doet de verlengde Model Y het opvallend goed. Met 19-inch wielen staat er een WLTP-bereik van 681 kilometer op papier. Dat is netjes, zeker gezien het hogere gewicht. Tesla monteert een LG 5N-accupakket met een bruto capaciteit van 88,2 kWh.

De Tesla Model Y L is 4,98 meter lang. Dat is bijna 18 cm langer in vergelijking met een gewone Model Y.

Dan wat feitjes in de categorie nutteloos voor de consument, maar waar een elektricien het warm van krijgt. De spanning ligt op 369 volt en het accupakket telt 4.600 cellen, dat is meer dan bij eerdere varianten. Het accupakket zelf weegt 465 kilo, wat 17 kilo meer is dan voorheen.

De aandrijflijn bestaat uit Tesla’s 3D3 / 3D7 drive units (generatie 2021), aangestuurd door softwareversie 12. Daarmee is de techniek grotendeels bekend terrein, maar wel doorontwikkeld. De topsnelheid ligt op 201 km/u. Goed om te weten is dat de eerste officiële WLTP-test is uitgevoerd door TÜV in Duitsland.

Gewicht

Dan het gewicht, want ja, langer betekent zwaarder. Het leeggewicht inclusief bestuurder komt uit op 2.163 kilo, bijna 100 kilo meer dan de reguliere Model Y. Het laadvermogen bedraagt 563 kilo (zonder bestuurder). Wat er (nog) niet is: een gecertificeerde trekhaak. Jammer de bammer voor de caravan-overlords onder jullie.

Tesla levert de Model Y L standaard op Continental EcoContact 7S-banden in 19 inch. Die dragen bij aan een laag verbruik van 146 Wh/km, wat netjes is voor zo’n forse elektrische SUV. De nominale accucapaciteit van 239 Ah is overigens gelijk aan die van het LG 5M-pakket. Oftewel ze hebben gekozen voor optimalisatie in plaats van een compleet nieuw systeem.

Q1 2026?

Mik op een mogelijke introductie in het eerste kwartaal van 2026. Maar officieel is daar nog niets over bekend. Net als een prijs. Voor de grote gezinnen in elk geval een nieuwe interessante kandidaat om in de gaten te houden, naast de eveneens gloednieuwe Mercedes GLB.

Met dank aan Maurice voor de tip!