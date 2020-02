Bejaarden kunnen niet meer naar buitenland dankzij CBR

Het gaat lekker daar in Rijswijk.

Dat het CBR zijn zaakjes niet op orde heeft is geen nieuws. Reislustige senioren zijn nu zwaar de dupe van de puinzooi bij de instantie. Een grote groep bejaarden kan namelijk de grens niet meer over met hun auto.

Hoe zit de vork in de steel? Rijbewijzen van 75-plussers moeten om de vijf jaar verlengd worden. Dit gaat gepaard met een medische keuring. Het Centraal Bureau Rijvaardigheid heeft daar alleen niet zoveel tijd voor. Ze doen er dusdanig lang over dat veel bejaarden zonder geldig rijbewijs kwamen te zitten.

Gelukkig kwam er een oplossing in de vorm van een coulanceregeling. De oudjes die nog in afwachting waren van een verlening mogen sinds december gewoon door blijven kachelen. Er is alleen één probleempje: de regeling blijkt in buitenland niet van kracht te zijn. Daardoor kunnen zo’n 85.000 bejaarden niet meer legaal de grens over met hun auto. Alle geplande autovakanties zien ze daarom in rook opgaan. Het is in het bijzonder een strop voor de oudjes die woonachtig zijn in grensgebieden.

CBR zegt in een reactie dat de situatie “heel erg vervelend” is. Daar hebben in ieder geval gelijk in. In uitzonderlijke situaties kan er een uitzondering gemaakt worden. Denk daarbij aan ziekte of een vakantie die al geboekt en betaald is. Het CBR kennende zal er ook wel weer de nodige tijd overheen gaan om dat te beoordelen. Voor de andere gedupeerde 75-plussers zit er voorlopig niets anders op dan in ons land te blijven of de toevlucht te nemen tot andere vervoersmiddelen.

Via: AD

Foto: CBR