Deze Bentley is de beste wintersportbeuker, hier is het bewijs

Vergeet de Audi RS6, jij gaat op wintersport met de Bentley Flying Spur Speed

Als iemand je vraagt wat de ultieme wintersportauto is, denk je waarschijnlijk aan iets met quattro, eventueel een dakkoffer. En das niet zo gek. Wil je toch wat meer luxe en in stijl arriveren op de wintersportbestemming, dan moet je bij Bentley zijn. Nee, niet voor zo’n Bentayga. Maar voor een Flying Spur Speed!

Bentley heeft met de Flying Spur Speed namelijk een nieuw winterrecord neergezet op het meest noordelijke actieve racecircuit ter wereld. Dit gebeurde op het Drivecenter Arena in Fällfors, Noord-Zweden. Een voormalig militair vliegveld, op zo’n 160 kilometer van de poolcirkel.

Met de Bentley op wintersport

De baan is 3,3 kilometer lang en in de winter volledig bedekt met een dikke laag ijs en sneeuw. Niet bepaald de plek waar je een 2,5 ton wegende luxe limousine verwacht. Maar we hebben er niets op tegen dat Bentley een limo met een dikke V8 los laat op het ijs.

Het is op deze plek waar de Bentley Flying Spur Speed een rondetijd van 2:58 wist neer te zetten. Sneller heeft nog nooit iemand dit circuit afgelegd in winterse omstandigheden. Laat staan met dit type auto.

Wat het extra indrukwekkend maakt: Bentley heeft geen gekke trucjes uitgehaald. De auto was volledig productie-spec, op één detail na: 21-inch winterbanden met spikes. Op het spekgladde ijs wist Bentley een topsnelheid van 193 km/u te halen en dat op een recht stuk van slechts 450 meter.

Bentley grijpt met deze recordpoging bewust terug op zijn eigen geschiedenis. In 2007 en 2011 pakte het merk al ijs-snelheidsrecords en in 1986 reed een Turbo R een uurrecord op Millbrook. De auto die nu het ijsrecord reed, is zelfs uitgevoerd als eerbetoon aan die Turbo R, die dit jaar 40 jaar bestaat. Brooklands Green lak, gele pinstripes en een interieur in Linen en Cumbrian Green. Heurlijk.

De Flying Spur laat zien dat een hybride limo ook gewoon leuk kan zijn. Onder de kap huist een 4.0-liter V8 met twee turbo’s, goed voor 600 pk, gecombineerd met een elektromotor van 190 pk. Het systeemvermogen bedraagt 782 pk en 1.000 Nm. Best veel pk’s voor op ijs..

Wintersportbeuker van formaat

Alle tech aan boord van deze Bentley Flying Spur Speed maakt het een ultieme auto voor de wintersport. Vierwielaandrijving, meesturende achterwielen, een elektronisch sperdifferentieel. De gewichtsverdeling van bijna 50/50 helpt ook mee.

Dus als je nog een paar ton op de plank hebt liggen én nog bezig bent met het maken van plannen voor de wintersport in 2026: de Flying Spur Speed is je go-to.