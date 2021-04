Nieuwe Nissan GT-R Nismo voegt echt wat toe - Autoblog.nl

Een stukje meer rijbeleving en een nog dikker uiterlijk in het geval van een speciale uitvoering van de vernieuwde Nissan GT-R Nismo.

De GT-R mag wat Nissan betreft nog wel even mee. De Japanse autofabrikant stelt de vernieuwde GT-R Nismo aan je voor en doet dat met de introductie van een Special Edition.

Die Special Edition is een best lekker pakket. Kijk alleen al naar de koolstofvezel motorkap dat niet gespoten zal worden. Daardoor is het pure carbon zichtbaar wat altijd een gave look geeft. Bovendien schraapt deze motorkap welgeteld 100 gram van het totaalgewicht. En inderdaad, dat is niet heel heel indrukwekkend nee. De Special Edition wordt geleverd op 20-inch Rays velgen en Nissan zegt ook aanpassingen aan de motor te hebben doorgevoerd. De turbo moet sneller opspoelen met een nog meer opzwepend toerental in vergelijking met een gewone Nismo GT-R. Klinkt goed en dat voegt echt wat toe.

De nieuwe Nissan GT-R Nismo is te herkennen aan de geïntroduceerde kleur Stealth Gray, als de koper daarvoor kiest tenminste. Deze nieuwe tint is geïnspireerd op het kleur van het asfalt. Omdat de auto door de jaren heen zoveel records heeft neergezet op circuits, aldus Nissan. Het duurt nog wel even voordat de nieuwe Nissan GT-R Nismo op de markt komt. Nissan zegt dat de lancering van het model pas in oktober van dit jaar in Japan is. Prijzen worden in een later stadium bekendgemaakt.

McDonald’s

Een grappig detail is dat Nissan ter gelegenheid van de nieuwe Nismo GT-R Nismo een samenwerking is aangegaan met McDonald’s in Japan. Bij de Tomica Happy Set (een soort Happy Meal) voor kinderen krijg je vanaf 16 april een miniatuurversie van de GT-R Nismo. Dit is een tijdelijke actie.