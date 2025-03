Nog steeds GEEN nieuwe modellen van Seat op komst

Seat verkoopt nog prima, maar de toekomst blijft een vraagteken.

De toekomst van Seat is al lange tijd het onderwerp van speculatie. Er verschijnen allerlei nieuwe Cupra’s, maar er is inmiddels al 5 jaar geen nieuwe Seat meer onthuld. De vraag is dus nog steeds: wat is de langetermijnvisie voor Seat? Moet het pas op de plaats maken voor Cupra, of blijven de merken naast elkaar bestaan?

Op dit moment gaat het in ieder geval nog prima met het merk. De Seat Groep (inclusief Cupra dus) maakte vandaag de cijfers bekend. Seat verkocht 310.000 auto’s, 7,5% meer dan in 2023. Voorlopig nog geen reden om de stekker eruit te trekken.

Als Seat ook in de toekomst wil blijven bestaan, zullen ze toch met iets nieuws moeten komen. Daarover wordt echter met geen woord gerept. Wel weten we wat er NIET komt. De Cupra Raval en ID.2 krijgen geen Seat-broertje en de ID.1 wordt een op zichzelf staand model. Seat focust vooral op het verlengen van de levensduur van hun huidige modellen. De Ibiza en Arona krijgen een facelift, maar daar blijft het bij.

De planning van de EU is ongewijzigd: in 2035 mogen er alleen nog volledig elektrische auto’s verkocht worden. De vraag is dus of er ooit nog een elektrische Seat gaat komen. Dat is nog steeds niet beslist, zo blijkt uit een gesprek van Autocar met CEO Wayne Griffiths.

Als Seat nog wil voortbestaan moet er een EV komen, beaamt Griffiths. Maar volgens hem is het nu niet de tijd voor een Seat EV. Er moet winst gemaakt worden, en dat is lastig met een betaalbare EV. Dat is gek, want Volkswagen komt wel met betaalbare EV’s. En de kosten verspreiden over meerdere merken is alleen maar voordeliger, zou je denken.

Wayne Griffiths zegt dat er in ieder geval voor 2030 geen EV gaat komen van Seat. Conclusie: het blijft dus onduidelijk of er ooit nog een nieuwe Seat gaat komen en wanneer die dan komt.

Bron: Autocar