Is jouw auto vies? Dan ben je zelf ook een smeerlap

Althans, dat is wat veel mensen denken. Als jouw auto vies is, dan zul je zelf ook wel een smeerlap zijn.

Jazeker, het is weer onderzoekjes-tijd. En dat vinden wij leuk, want ‘als het is onderzocht, dan is het waar’. En om daarmee verder te gaan, we hebben dus een onderzoek. En dat gaat dus over vieze auto’s.

Verzekeraar Allianz Direct heeft namelijk laten uitzoeken wat wij denken over mensen die in een vieze auto rijden. En dames en heren, dat liegt er niet om, wat wij u brommen. De honden lusten er geen brood van, zouden we ook kunnen zeggen.

Bijna 40% van de Nederlanders denkt namelijk dat als jouw auto vies is, je zelf ook een smeerlap bent…

Deze man is dus zeker géén smeerlap… Toch? Of probeert hij het juist te verbloemen?

Is jouw auto vies? Dan ben jij ook een smeerlap

En da’s nog niet alles, hetzelfde percentage van de bijna 1200 respondenten geeft aan niet in een vieze auto te willen stappen als ze een lift aangeboden krijgen. Maar dat kan best weleens een probleem worden, aangezien Nederlanders maar wat graag in een vieze auto rondrijden…

Aan de andere kant, 1 op de 5 Nederlanders weet wel dat hun auto smerig is, maar geeft aan dat ze zich een beetje schamen voor de optische staat van hun wagentje. Mensen met zelfkennis, noemen wij dat.

En dan nu de vraag die je wist dat zou komen. Wat vind jij? Vind jij iemand van wie de auto vies is ook direct een smeerlap? En hoe is het met de hygiene van jouw auto? Was jij hem wel vaak, of kan het je werkelijk geen moer schelen hoe je erbij rijdt? Of ben je juist een poetser en maak je ook de binnenkant dagelijks schoon?

We verheugen ons nu al op de termen ‘washandschoen’, ‘krasstraat’, ‘swirls’ en ‘lauwwarm sopje’ in de comments, dus brand alsjeblieft los!