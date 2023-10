Tesla Model 3 2017-heden occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Tesla Model 3.

We weten het allemaal wellicht nog wel. Toen Elon Musk de Model 3 aankondigde moest dat dé elektrische auto worden die geen niche product meer zou zijn, maar die in grote aantallen van de band zou gaan rollen. De Model 3 moest hét volledig elektrische alternatief worden voor auto’s als een Skoda Superb of een Opel Insignia.

Hoe kwam Tesla nou tot de Model 3? Met de Roadster heeft Tesla leren auto’s bouwen en ontwikkelen. Die opgedane ervaring is gebruikt om met de Model S hoog in de markt te stappen. De omzet die die auto genereerde is gebruikt voor de ontwikkeling van de Model X en de stap naar schaalvergroting kon vervolgens met de Model 3 gemaakt worden.

De Tesla Model 3 is kleiner dan de genoemde concurrenten, maar wel relatief ruim. De accu’s zijn laaggeplaatst er is geen grote motor of transmissie in verwerkt. De bagageruimte is met 542 liter bovengemiddeld groot, maar het gros van die ruimte vind je voorin. In de frunk. Het achterklepje is bijzonder klein.

In 2019 was ie er als Standard Range Plus met een 75 kWh accupakket, 238 pk en een actieradius van 415 km WLTP. De Long Range haalt uit dezelfde batterij 286 pk en een bereik van 600 km. Dan was er nog de Long Range AWD met twee elektromotoren, één op de vooras en één op de achteras. Het batterijpakket is hetzelfde, het rijbereik is 560 km.

Aan de top staat de Tesla Model 3 Performance. Nog altijd het 75 kWh batterijpakket, maar met sterkere elektromotoren op de voor- en achteras. Die leveren samen 462 pk en een bereik van 530 km is nog altijd ver boven dat van de concurrentie. In 3,7 seconden naar de 100 en daarmee hou je met gemak bijvoorbeeld een BMW M3 bij.

In 2020 is het aanbod wat aangepast en is de actieradius vergroot en hier en daar ook het vermogen aangepast. Tevens onder andere vernieuwde koplampen, betere geluidsisolatie, nieuwe wielen, spiegelsteunen en deurgrepen. De batterij blijft een 75 kWh exemplaar. De Model 3 is net (2023) gefacelift maar die laten we in dit occasionadvies buiten beschouwing.

De auto kwam in het voorjaar van 2019 pas naar ons land. Door het succes op de thuismarkt en de productieproblemen waren we in Nederland toen pas aan de beurt. Na twee jaar in de VS dus. De kinderziektes zouden er wel uit moeten zijn.

Er zijn er heel veel nog op kenteken gezet in dat jaar in verband met de bijtellingsregels die in 2020 gingen veranderen. Dat zorgde voor interessante taferelen. Kopers moesten hun Model 3 ophalen in de haven waar de auto zo ongeveer van de boot naar de nieuwe eigenaar moest. U had een zwarte besteld? We hebben alleen een rode! Maar wel met 4 procent bijtelling over de volledige cataloguswaarde. Prima doet u mij die maar.

Deze manier van afleveren zorgde er wel voor dat er wat schoonheidsfoutjes tussen de mazen door glipten. Maar al met al is de Tesla Model 3 een slimme auto op het juiste moment in de markt gebleken.

Er zijn er in 2019 30 duizend van verkocht in Nederland in tien maanden tijd. Wereldwijd zijn er meer dan een half miljoen afgeleverd. Overigens gingen er vorig jaar (2022) slechts 827 stuks op naam. Daarna volgde flink wat prijsverlagingen, wat ook positief is voor wie op zoek is naar een Tesla Model 3 occasion.

Veel te vinden online dus voor een gedegen occasion aankoopadvies. We doken in de ervaringen van de berijders en zetten voor jou alle aandachtspunten die we konden vinden op een rij om aan te denken als je een gebruikte Tesla Model 3 wil aanschaffen.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Tesla Model 3 wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich in orde, maar loop toch even door de lijst met Tesla Model 3 problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

Qua carrosserie is er wel het één en ander te melden. Er zaten in het begin heel veel slordigheden aan de auto. Die zijn er bij het opvoeren van de productie ook wel weer uitgehaald. Maar loop wel even om je Tesla Model 3 occasion heen en kijk of het allemaal een beetje netjes is uitgelijnd. De panelen willen nog wel eens kieren of juist tegen elkaar aan zitten.

Verder wil de lakkwaliteit wil nog wel eens te wensen over laten. Loop goed om de auto heen om de algehele lak goed te bekijken. Kwetsbare plekjes zijn snel te spotten. Vooral de exemplaren met de kleur Solid Black zijn berucht voor corrosie als gevolg van steenslag. Maar alle kleuren kunnen last hebben van loslatende lak. Het kale metaal roest dan vlotjes.

Bij het rondje rond de auto is het verstandig om ook even door de knieën te gaan. Check de krikpunten. Er zijn exemplaren bekend die daar al schade tijdens de productie hebben opgelopen. In eerste instantie werd dat door Tesla afgedaan als iets cosmetisch, maar het kan wel degelijk problemen geven bij de APK. Daarnaast is het zeker mogelijk om bij ondeugdelijke krikpunten de batterij onder de auto met opkrikken met een krik of de brug in de garage te beschadigen.

De auto heeft natuurlijk een frunk, maar omdat het een sedan is, is er ook een achterklep. Die is echter zo klein dat je er amper iets door kwijt kan. Dat had eigenlijk beter gewoon een vijfde deur kunnen zijn, maar ja. Amerika. Check wel of er voor jou voldoende bereikbare belaadbare ruimte is.

In die te kleine kofferbak wordt ook waterlekkage gemeld. Het afdichtrubber dicht niet goed af en als je je kofferklep open doet loopt het regenwater of sneeuw zo je bagageruimte in. Een nieuw rubber of de rand eronder afkitten is een goede oplossing. Maar kijk ook even in de kofferbak of je vochtvlekken of andere schade van water ziet.

De ruiten komen we ook tegen online als kwetsbaar. Het panoramadak kan barsten. Ook kraken en knarsen als je snelheden boven de 100 kilometer per uur rijdt worden gemeld. Dit komt omdat het dak dan slordig geplaatst is en teveel onder spanning staat. Gewoon lekken kan overigens ook. Checken dus tijdens de proefrit. Overigens ook het glas van de voorruit barst makkelijk, ons advies is om in ieder geval de module ruiten aan te klikken bij het afsluiten van de autoverzekering.

Als je toch naar de ruiten aan het kijken bent. De achterruitverwarming moet je even checken. Die wil nog wel eens de geest geven. Check die dus voor aankoop.

Dan nog de achterlichten. Die zijn gevoelig voor condens en geven dan de geest. Een heel goed idee om dus die lampen even te checken op de werking. Hetzelfde geldt overigens voor de mistlampen.

Nog even het interieur dan. De auto’s werden zeker in 2019 toen ze met scheepladingen tegelijk werden afgeleverd niet zelden al geleverd met krassen op het dashboard of vallende pookjes. Check dus de oppervlaktes van je Tesla Model 3 occasion goed op beschadigingen. Het materiaal krast kennelijk makkelijk.

Onderstel

Het onderstel dan. Over het algemeen is de Model 3 sportief afgeveerd. Niets mis mee, maar test het wel even goed uit tijdens je proefrit. Neem een paar drempels en ervaar hoe stug het onderstel is en hoe je dat ervaart.

Dan heeft vrijwel elke Tesla Model 3 ruim voor de 100 duizend kilometer te maken met krakende, knarsende en bonkende voorwielophanging. De bovenste draagarmen moeten vervangen worden omdat de kogels van de fusees niet afdoende zijn afgedekt. Water en zout heeft vrij spel en dus gaat het spul roesten. Meestal worden de draagarmen onder garantie vervangen, soms later ook onder coulance.

Dat strooizout is nog wel een dingetje voor de Model 3. Tesla zelf zegt dat de auto alleen naar de garage hoeft als het noodzakelijk is. Normaal zou dat ongeveer iedere 40 duizend kilometer of iedere twee jaar zijn. Interieurfilters, remvloeistof en remmen zelf zijn dan aan onderhoud toe. Als je in een land woont dat strooit in de winter is dat te weinig. Dan zou je iedere 20 duizend kilometer en ieder jaar langs de garage moeten voor het behoud van je auto.

Online kwamen we ook een berijder tegen die in 135.000 kilometer nog nooit voor onderhoud was geweest. Daar kraakt en piept dan genoeg aan. Daarnaast was er online ook iemand die bij 85.000 kilometer aan zijn tweede setje draagarmen toe was.

Je kunt natuurlijk sportief rijden in een elektrische auto, want je vermogen is meteen beschikbaar. Check even de banden van de de Tesla Model 3 occasion. Is de auto sportief bereden dan slijten de banden snel. Ook het hard over verkeersdrempels knallen kan het accupakket dat onder de auto zit beschadigen. Diepe of grote krassen kan ook duiden op beschadigde batterijen. Laat bij twijfel voor aankoop het batterijpakket dan inspecteren bij een Tesla Center.

Aandrijflijn

Wat betreft de aandrijflijn. Als je proef rijdt leg dan je oor goed te luisteren. Naast de eerder genoemde voorwielophanging kan ook de stuurkolom nog wel eens gaan piepen en kraken. Komt vaker voor. Beter oplossen voor aankoop, wordt niet vanzelf minder namelijk.

Remmen slijten amper. Doordat een elektrische auto als Tesla veel gebruik maakt van regeneratief afremmen is er weinig slijtage aan de blokken en schijven. Corrosie is een groter gevaar (denk ook aan dat strooizout). Check even de remschijven op putjes in het oppervlak. Is dat het geval dan is het tijd om de schijven te vervangen.

Wat betreft het batterijpakket. Check wat het WLTP bereik van de uitvoering die je op het oog hebt zou moeten zijn. Als de batterij dan helemaal opgeladen is, kijk dan wat de auto zelf aangeeft als actieradius. Is dat meer dan 10 procent lager dan het opgegeven rijbereik voor de uitvoering, dan is het wellicht slimmer om even door te shoppen. Er zijn verschillende batterijpakketten gebruikt in de loop der jaren en niet allemaal blijken ze even betrouwbaar op de lange termijn.

Elektronica

Dan de elektronica. Altijd veel te melden in een occasion aankoopadvies. Bij de Model 3 valt dat echter wel mee. Dat komt omdat het merk steeds ‘over the air’ updates uitvoert. Daarmee zijn ook de oudere modellen qua software net zo modern als een splinternieuwe. Vroege exemplaren hadden veel software problemen maar die zijn er dus veelal uitgehaald. Dat is wel een prettige manier.

Alles bedienen gaat wel via het grote scherm. Zelf ben ik wel van de fysieke knoppen, maar al met al went het snel. Al lezen we wel online dat na een update de bediening van bijvoorbeeld de ruitenwissers opeens ergens anders in het menu zit. Dat is dan wel weer onhandig. Kijk vooral wat je er zelf van vindt, het is toch een trend dat er steeds meer met een scherm bediend moet worden.

Niet alles wordt met updates opgelost. Er zijn nog altijd meldingen van Tesla Model 3’s die zomaar vanuit het niets sterk afremmen als de auto op autopilot rijdt. Daarnaast willen de koplampen af fabriek na een software update nog wel eens teveel omhoog schijnen. Dit kun je zelf oplossen door ze in het menu opnieuw te kalibreren.

Over het algemeen zijn gebruikers gewoon tevreden over de software en het gebruik van het enorme touchscreen, ook wel eens lekker.

Verder geen elektronica gezeur dan? Nou er is nog een probleem met de kabelboom bij de achterklep. Die klep is voorzien van een COAX kabel met vaste kern die de beelden van de achteruitrijcamera doorgeeft. Die kan slijten door het openen en sluiten van de achterklep. Zelf schat Tesla het probleem op 1 procent van de geleverde auto’s, maar de kabel wordt kosteloos vervangen indien versleten door dit euvel. Even checken dus.

Dan de stroomvoorziening. Check of de laadpoort van je Tesla Model 3 occasion nog goed open en dicht gaat én of de portierhendels netjes uit en in klappen. Ook hier wil nog wel eens een storing in sluipen. Dit wordt overigens allemaal aangestuurd door de 12 volt accu van de Tesla die zich in de frunk bevindt. Ook die wil naar verloop van tijd nog wel eens matig worden, wordt ook veel van gevraagd, maar dat zou het scherm netjes moeten melden.

Nog een klein dingetje. Pas midden 2020 kreeg de Tesla Model 3 een OBD II aansluiting. Heb je dus bijvoorbeeld een kastje voor de kilometerregistratie dat je normaal altijd makkelijk daarop aansluit, zoek dan een exemplaar van na midden 2020. Ook fijn voor de garagist als die wil uitlezen.

Motoren

Motorisch dan. De auto is er als Rear Wheel Drive en als All Wheel drive. Van twee naar vierwielaandijving doe je gewoon door er een elektromotor aan toe te voegen. Over de elektromotoren specifiek komen we weinig tegen.

Volledig elektrisch

Standard Range Plus RWD 238 pk & 415 km WLTP (tot 2020)

Standard Range Plus RWD 325 pk & 448 km WLTP (2020-2021)

Model 3 RWD 325 pk & 491 km WLTP (vanaf 2021)

Long Range RWD 286 pk & 600 km WLTP (alleen 2019)

Long Range RWD 325 pk & 634 km WLTP (vanaf 2023)

Long Range AWD 441 pk & 560 km WLTP (tot 2020)

Long Range AWD 441 pk & 602 km WLTP (vanaf 2020)

Performance AWD 513 pk & 530 km WLTP (tot 2020)

Performance AWD 513 pk & 547 km WLTP (vanaf 2020)

Aanbod Tesla Model 3 2017-heden op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook de Tesla Model 3 is er te vinden.

Op moment van schrijven zijn er zo’n 252 exemplaren van de Tesla Model 3 op Marktplaats.nl te vinden. Van een Standard Range Plus uit 2019 met dik 180 duizend kilometer op de teller voor 24.745 euro tot een Performance met 17 duizend kilometer uit 2020 voor 57.870 euro. Voor het totale aanbod van Tesla Model 3 kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met de Tesla Model 3 Performance uit 2020 die we mochten lenen bij Lease Bijtelling Vriendelijk in Almere.