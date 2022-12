Lezersvraag: heb jij al de pekel van je auto gewassen?

Met het handje, of gewoon door de carwash. Heb jij de pekel al van je auto gehaald?

Het was me het weekje wel. Door koude omstandigheden hadden ze het er bij Rijkswaterstaat maar druk mee. Miljoenen kilo’s zout werden gestrooid als een zak pepernoten over onze geasfalteerde wegen. Het maakt de wegen een stuk veiliger. Maar het brengt ook een stukje huiswerk met zich mee voor je auto. Wassen!

Vieze auto

De effecten van het rijden over de met zout bestrooide wegen is goed te zien op je auto. Al helemaal als deze wit is en je hebt de nodige kilometers gemaakt in de afgelopen dagen. Een flinke streep achterop de auto en ook aan de zijkant zit het spul. Om nog maar te zwijgen over de bodem van je vierwieler, al zie je dat niet zo op het eerste oog.

Bijtende stof

Pekel is slecht voor je auto. Deze bijtende stof kan op de lange duur schade aanrichten. Het advies is dan ook om je auto te wassen, nu het koude weer voor een gedeelte achter ons ligt. De agressieve pekel kan zich in de lak en rubbers van de auto vreten als je het te lang laat zitten. Het helpt dat het regent deze week, maar het good ol’ wassen van de auto is natuurlijk de beste oplossing. Mocht je de carwash nemen dan loont het om het programma voor de bodemreiniging te gebruiken.

Ben je al ijverig bezig geweest zoals Wouter met de Autoblog Garage BMW 130i hierboven, of moet je nog beginnen? Laat het weten in de comments.