Er rijden ontzettend veel gore auto’s in Nederland

Nooit je auto wassen? Stelletje viespeuken.

In Japan zul je niet gauw een vieze auto aantreffen. Ze zeggen dat Japanners een vieze auto zien als een reflectie van het karakter van de eigenaar: ook een vuilak dus. Nou, in dat geval zullen Japanners die Nederland bezoeken gek opkijken. Want veel van dit soort goorlappen zijn te vinden binnen de landsgrenzen.

Nooit auto wassen

Uit onderzoek van Wassen in Cijfers 2022 van BOVAG blijkt dat 7 procent van de personenauto’s in Nederland nooit gewassen wordt. Let op, het gaat hier om maar liefst 600.000 auto’s. Auto’s die nooit van hun leven een carwash, sopje of een emmer water van dichtbij hebben gezien. Jakkie.

Volgens de BOVAG kleeft er een risico voor de verkeersveiligheid aan het niet wassen van je auto. Moderne auto’s zijn uitgerust met camera’s en allerlei sensoren die niet meer goed functioneren als deze bedekt zijn onder een laag smurrie. De BOVAG roept dan ook op om regelmatig je auto te wassen. Hoor je het ook eens van een ander.

Deze maand staat de autobrancheorganisatie extra stil bij het wassen van je auto met de zogenaamde WinterWasWeken. Onder andere met spotjes op de radio probeert de organisatie het onderwerp extra onder de aandacht te krijgen. Vooral in de winter is het belangrijk om je auto te wassen. Pekel en flinke regenbuien zoals vandaag en morgen maken je auto er niet schoner op.

Maar waarom wassen Nederlanders de auto niet? Te veel gedoe is een veelgehoord antwoord (48 procent van de ondervraagden). Veel van hen maakt het niet uit dat de auto vies. 36 procent van de ondervraagden geeft aan er het nut niet van in te zien. “Want de auto wordt toch weer vies”. Zouden deze mensen ooit een stofzuiger door huis halen of de WC-bril schoonmaken? Want met zo’n instelling kun je net zo goed compleet stoppen met schoonmaken. 22 procent van de ondervraagden is van mening dat de regen de auto voldoende schoon houdt. Tja, zo kan je het ook zien.

Foto: vieze Range Rover via Autoblog Spots