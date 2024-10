Je auto kan er dit weekend verrassend uitzien

Voorkom irritante verrassingen en weet wat je kun verwachten.

De herfst is lekker mild begonnen. Blauwe luchten en aangename temperaturen maakten oktober voor de autoliefhebber een feestje. In plaats van je hobbyauto naar de stalling te brengen kon je er nog een maand van genieten. Cabrio-rijders hebben bijzonder veel dagen deze maand met het dakje open kunnen rijden.

Autoruit krabben

Het is nu terugblikken op een heerlijk najaar, want de herfst gaat er toch echt komen. Echt koud is het overdag nog niet, maar je moet wel rekening gaan houden met eventuele vorst dit weekend. Dat betekent dat er kans is dat je bevroren ruiten gaat zien op je auto. Wie de krabber niet in de auto had liggen deze zomer moet deze nu weer van stal halen. Daarover bericht de Telegraaf, de krant van krabbend Nederland.

Dat niet alleen. Koude ochtenden betekent ook dat je een afspraak kan gaan maken voor de bandenwissel, mocht je winterbanden hebben. Morgen begint november en de kans op ochtenden met vorst nemen toe. Dan wil je niet rijden met je Pilot Cup 2’s, maar liever een compound met wat meer houvast om glibberen en glijden te voorkomen.

Daarover gesproken. Voorkomen is beter dan genezen. Wees dus voorbereidt op het uitgestelde najaar dat nu echt gaat komen. Krabber in de aanslag, afspraak maken voor de bandenwissel, een extra jas in de auto mocht je ergens met panne komen te staan. Ik zie het als een uiterst belangrijke maatschappelijke taak jullie Autoblog-lezers tijdig te informeren over wat komen gaat. Bij deze!

De grootste kans op een bevroren autoruit is in de nacht van zaterdag op zondag. Lokaal kan het kwik dalen tot -2 graden Celsius. Wie vroeg in de auto stapt op zondagochtend zal hoogstwaarschijnlijk de autoruit moeten krabben. De waarschuwing is vooral voor het buitengebied. In drukbevolkte dorpen of steden is dit nog niet echt aan de orde. Tenzij jij zo’n eindbaas bent die zijn of haar auto gewoon in de garage of eventueel onder een carport heeft staan. Want krabben is eigenlijk voor paupers natuurlijk.