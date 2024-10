Maak je Tesla Model 3 of Y minder saai

Zet je leasebak in het zonnetje met deze tuning voor de Tesla Model 3 en Y.

Leuk, je mag een elektrische leaseauto uitkiezen. Als je auto’s met elkaar vergelijkt kan je niet om Tesla heen. Voor een groot deel van leaserijdend Nederland was en is dit de beste deal. Of het nu gaat om een Model 3 of om een Model Y.

Het nadeel? Bij het verlaten van de oprit thuis kom je al een Model 3 of Model Y tegen. In je straat, bij de supermarkt, op je werk. Je kunt er moeilijk omheen. Dan is het wel zo leuk om je eigen exemplaar een beetje op te fleuren, met toestemming van de baas uiteraard. Niet iedere werkgever denkt mee bij het opleuken van je leasebak.

Tesla Model 3 of Y tuning

De Taiwanese tuner Custuning heeft voor SEMA een aantal pakketjes bedacht voor de Tesla Model 3 en Model Y. Ze hebben zelfs tuning voor de Model S, maar dat model is toch een stuk relevant anno 2024. Leaserijders hebben al massaal afscheid genomen van dit grotere model. In vergelijking met een jaar of 8 geleden zie je de Model S een stuk minder rijden.

De tuning omvat een nieuwe bumper voor de Model Y, splitter, motorkap, diffuser en een spoiler. Oftewel de hele mikmak om je Tesla Model Y door middel van tuning een make-over te geven. Daarnaast hebben de Taiwanezen een passend setje lichtmetaal voor je. Je kunt nog een stap verder gaan met aanpasbare luchtvering en een verbeterd remsysteem. Maar als je daarmee gaat klooien maak je de werkgever pas écht pissig.

Een vergelijkbaar pakket hebben ze voor de Model 3, hetzij wat minder agressief in vergelijking met de Model Y. Zoals gezegd staat de tuner te shinen op SEMA in Las Vegas. In november barst het tunersfeest weer los in de Amerikaanse gokstad. Tuners van over de hele wereld tonen er hun nieuwste producten. Waaronder dus Custuning met deze spielerei tuning voor je Tesla Model Y of 3.