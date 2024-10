Je hoeft geen McLaren W1 te hebben om dit horloge te scoren

Het is geen McLaren W1, toch heeft dit horloge alles met de hypercar te maken.

We zijn enkele weken na de onthulling van de McLaren W1 en de Ferrari F80. De meningen lopen, zoals altijd, flink uiteen. De één is team McLaren, de ander team Ferrari. Weer een ander bedankt voor beide grootheden. Naast de nieuwe McLaren W1 is er ook een horloge gerelateerd aan de auto uitgebracht.

Het is een uurwerk van Richard Mille. Niet geheel toevallig een merk waar McLaren al jaren mee samenwerkt. Ferrari ook, het merk sponsort zelfs het Formule 1-team uit Maranello. Dat maakt het toch wel een beetje ironisch gezien het feit dat juist dit merk met een McLaren W1 horloge komt. Omdat Ferrari F80. Enfin, u begrijpt me wel.

RM 65-01

Kijk, van de McLaren W1 gaan ze 399 stuks bouwen en het model is al lang en breed uitverkocht. Met een prijskaartje van 2,5 miljoen euro exclusief opties. De RM 65-01 McLaren W1 verschijnt eveneens in een beperkte oplage van, maar dan van 500 stuks.

Hier is het interessante. De kopers van de McLaren W1 krijgen exclusief de kans om de RM 65-01 te kopen á 320.000 Zwitserse frank. Dat betekent potentieel 399 orders voor Richard Mille, mits iedereen ja zegt. Er zijn ongetwijfeld kopers die bedanken. Maar RM maakt er 500, geen 399. Het komt erop neer dat er 100 vermogende horlogeliefhebbers zijn die wel de RM 65-01 kunnen kopen, maar niet de McLaren W1 hoeven te bezitten. Scheelt toch 2,5 miljoen euro.

Desalniettemin voelt het een beetje raar. Toch? Als je die RM 65-01 koopt moet die McLaren W1 er ook gewoon bij. In dit segment doen we niet aan halve maatregelen. Zoals altijd me de RM’s is het een zeer druk en complex uurwerk. Het is de vierde keer dat Richard Mille en McLaren samen een horloge maken.

Elke dag de peperdure RM 65-01 om de pols dragen is geen vereiste om het ding draaiende te houden. Hij heeft een reserve van 60 uur, dus het horloge kan prima een paar dagen op de kast liggen. Of in een doosje. Want 320k laten zwerven op het nachtkastje is ook zo wat. Charles Leclerc zal ‘m vast niet gaan draaien.