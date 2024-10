Deze woning is een walhalla voor de autoliefhebber

Wanneer zie je nou een huis met zo’n garage in Nederland? Waanzinnig!

In de meeste Nederlandse garages staan (bak)fietsen, rommel zoals kerstversiering en het gereedschap van je vader. Een auto, nee dat kom je niet heel vaak tegen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Verenigde Staten, waar sommige autofanaten een halve workshop maken van hun garage.

Zo’n beeld krijg ik ook bij deze garage, maar dan gewoon in Nederland. Hoe vet is dat. Hier woont duidelijk een liefhebber. En een motorliefhebber, getuige de KTM-fietsen. De inhoud van de garage is nog creatief ook. Geen Ferrari of een Porsche, maar een Subaru Impreza in een geweldige rally trim.

De garage van deze woning in Nederland is voorzien van een brug en een werkbank. Toegang tot je ruimte krijg je door middel van elektrische dubbele deuren. Er is een zolder waar je auto gerelateerde zooi kunt bewaren. Denk aan een uitlaat, een motorkap, of wat je ook aanpast aan je voertuig. Daarvoor moet je wel even de houten trap beklimmen.

Olie wisselen, van de zomer naar de winterbanden. Het kan allemaal in huis. De garage is een separaat gebouw op het perceel. Je valt niemand in het huishouden lastig als jij ’s avonds tot laat staat te klussen in de garage.

Het huis staat te koop voor een prijs waar je net een ruime 2-onder-1-kap van kunt kopen in de Randstad. De woning staat in Terschuur (Gelderland) met een vraagprijs van 1,53 miljoen euro. Dat is een plaats ten oosten van Amersfoort in de buurt van Barneveld.

Op het perceel van 5.510 meter tref je naast de garage ook een verwarmd buitenzwembad aan. Had het huis was westelijker gestaan dan had je er zo 2 of 3 miljoen voor moeten neertellen.

Het uitzicht is helemaal vrij en met het kippenhok begin jij je dag vers met een eitje van eigen kip. Je kunt het huis bekijken op Funda.

Met dank aan Thomas voor de tip!