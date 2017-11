Je kenteken op deze manier bevestigen, mag dat?

Een interessante casus.

Onlangs kwam een mattie van @porschepdk deze zeldzame Aston Martin Vanquish Zagato tegen op Nederlands kenteken. Zo’n exoot tegenkomen op ’s heeren wegen is bijzonder, maar misschien wel net zo opvallend is de plaatsing van het kenteken die zo goed als horizontaal is vastgemaakt op de splitter. Maar Koos, mag dat wel?

We zien namelijk een aantal potentiële problemen van deze oplossing. Kunnen struikrovers de boete wel naar de juiste persoon sturen als je hiermee langs komt blazen? kan de overheid überhaupt wel in de gaten houden waar je je begeeft in deze Aston alvorens de data 28 dagen lang te bewaren? Ook met het wetboek in handen, lijkt ons dat de bestuurder van deze Brit met Italiaanse styling problemen zou kunnen krijgen met bromsnorren. In artikel 7 van de regeling kentekens en kentekenplaten valt het volgende te lezen:

6 De kentekenplaat moet loodrecht op het verticale mediaanvlak van het voertuig zijn aangebracht en zich in verticale stand bevinden, met een tolerantie van 5%. Indien de vorm van het voertuig zulks vereist, mag de kentekenplaat evenwel de volgende helling ten opzichte van de verticale stand hebben:

a. indien de van het kenteken voorziene zijde van de kentekenplaat naar boven is gekeerd, een hoek van ten hoogste 30°, mits de bovenrand van de kentekenplaat zich niet hoger dan 1.20 m boven het wegdek bevindt

b. indien de van het kenteken voorziene zijde van de kentekenplaat naar beneden is gekeerd, een hoek van ten hoogste 15°, mits de bovenrand van de kentekenplaat zich op een grotere hoogte dan 1.20 m boven het wegdek bevindt.

7 Het kenteken dat aan de voorzijde is aangebracht moet van voren, het kenteken dat aan de achterzijde is aangebracht, moet van achteren zichtbaar zijn en mag niet hoger dan 2 m boven het wegdek zijn aangebracht.

8 De kentekenplaat moet zodanig op het motorrijtuig dan wel de aanhangwagen bevestigd, dat:

a. de kentekenplaat en het kenteken aan de achterzijde van het voertuig over de volle, in de bijlage voorgeschreven, oppervlakte zichtbaar is voor een waarnemer, die zich op een afstand van 20 m midden achter het voertuig bevindt

b. de karakters van het kenteken niet door de bevestigingsmiddelen zijn beschadigd

c. de kentekenplaat aan de achterzijde van het voertuig niet door glas of ander doorzichtig materiaal wordt bedekt.

Lijkt ons een duidelijk verhaal, maar iedereen weet dat je daar onderuit kan komen door de juiste mazen in de wet te vinden. Nadat we de foto deelden op Facebook, kwam er een reactie van een AB-lezer die denkt dat je weg kan komen met deze kentekenplaat-opstelling die Flitsmeister overbodig maakt:

Refereren naar artikel 42 van wetboek van strafrecht indien oom agent een prent geeft voor de kentekenplaat. Kentekenplaat met waarheidskenmerk dient op de neus te zitten, maar aangezien er geen plek is op de neus zal de kentekenplaat vrij hangen. De huidige kentekenplaat heeft te scherpe randen (afrondingsstraal kleiner dan 7mm), dus een uitstekend scherp deel igv montage. Mag ook niet (zit hoger op de beboetingsladder, dus belangrijker) en dan spreekt artikel 42 van het wetboek van strafrecht je vrij. “Niet strafbaar is hij die een feit begaat ter uitvoering van een wettelijk voorschrift”.

Sounds legit. Of is dit een gevalletje ‘wishful thinking’?

Image-Credit: @porschepdk via autojunk