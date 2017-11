Droomproject: de Menace Corvette van een Nederlander

Een jongensdroom gaat in vervulling.

De SEMA-show mag dan wel voorbij zijn, wij hebben er nog steeds een goede nasmaak van in de mond. Zeker toen we laatst op de hoogte werden gebracht van deze ‘Menace‘ Corvette, die in opdracht van een Nederlander wordt gemaakt.

De Menace van Dennis is gebaseerd op een Corvette C3 Stingray uit 1972. Met het ambitieuze idee om zijn favoriete auto op te waarderen naar hedendaagse standaarden werd de bolide in 2011 naar de Verenigde Staten verscheept. De wagen werd daar naar Heartland Customs gebracht, waar ze inmiddels al enkele jaren werken aan een moderne interpretatie van de illustere C3 Corvette. Het over-Amerikaanse werd er vanaf geschaafd en Europese invloeden werden met open armen ontvangen.

Intussen zijn we nog maar één jaar verwijderd van de terugkeer van de Menace, die een heuse metamorfose heeft ondergaan. Omdat dit betekent dat er een hele waslijst aan aanpassingen is, pakken wij de belangrijkste er voor jullie uit. Allereerst is de voorkant goed aangepakt. Naast een in opdracht gemaakte grille en custom koplampen, is de motorkap aangepast en met 3D geprinte stukken opgedirkt. Aan de zijkanten vinden we een uitlaatsysteem dat gebaseerd is op de Mercedes SLR Stirling Moss. De achterzijde krijgt extra downforce via een actieve achterspoiler. Voor het chassis stapten ze buiten de deur en gingen ze naar Roadster Shop, die voor hen een compleet nieuw en modern C3 exemplaar maakte.

Onder de kap vinden we een LS7 blok met een LS9 supercharger die door Brian Thomson in elkaar werd geknutseld. In de Menace produceert deze combinatie zo’n 860 pk en meer dan 1.100 Nm aan koppel. Officiële figuren voor de snelheid en acceleratie zijn er nog niet, maar het is niet ondenkbaar dat dit een absolute raket is. Het vermogen mag je zelf naar de banden roeren met een handgeschakelde zesbak van Tremec.

Het interieur van de Menace is, net als ongeveer ieder ander deel van de auto, helemaal custom-made. Hiervoor zochten ze de specialisten van Sculpt Garage op, die er een minimalistisch wonder van maakte. De meeste onnodige frustels zijn eruit gehaald en maken plaats voor een set Recaro stoelen en heel wat extra koolstofvezel. De Corvette staat op sloffen van HRE en kan tot stilstand worden gebracht via keramische remmen van Brembo.

Ik zeg, laat maar zo snel mogelijk overvliegen die boel!

Bedankt Dennis en Baruch voor deze heerlijke tip!

Foto credit: Corvette Online