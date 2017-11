Shocker, na de BMW X7 komt er waarschijnlijk ook een X8

Dit is 'm. Soort van.

Slecht nieuws voor mensen die SUV’s haten: naast de nieuwe BMW X7, komt er waarschijnlijk ook nog een BMW X8, zo meldt althans Autocar. Het zou een rivaal kunnen worden van de duurdere Range Rovers en Audi Q8 varianten alsmede de goedkopere varianten van de Bentley Bentayga en Lamborghini Urus.

Op zich is de gedachte logisch. Naast de X5, X3 en X1 kennen we tegenwoordig immers ook de X6, X4 en X2. De komst van de X8 is nog niet bevestigd, maar als we de woorden van ontwikkelingschef Klaus Fröhlich in acht nemen is dat nog slechts een formaliteit:

The sector is growing fast, so there will be opportunity. It is early to talk about X8, but one of the first decisions I made when I worked on product strategy was to take the X5 and make the X6. Everyone said it was not necessary, but it worked. Now we have the X2, X4 and X6. They are emotional and sporty derivatives that work for us. There is room for X8 – especially in markets like China – but there are no decisions yet. Each car must have a distinct character, and these are the sort of areas that take time to evaluate.

Naar verluidt wordt intern nog gesteggeld over of de X8 op ‘exact’ hetzelfde platform als de X7 moet staan of op een verlengde versie van het platform inclusief een langere wielbasis. In beide gevallen zou de auto echter een aflopende ‘coupé-achtige’ daklijn krijgen. Laat dat Frederic Duvernier maar niet horen!

In eerste instantie lijkt het nog verder verlengen van zo’n mastodont misschien wat teveel van het goede, maar dat valt relatief gezien nog wel mee. De X7 (ja, concept) meet ‘maar’ 5,02 meter. Dat is acht centimeter korter dan een kleine Siebener en zelfs 21 centimeter korter dan een lange Siebener. Ook een Mercedes GLS is bijvoorbeeld dik 10 centimeter langer.

Nu de Siebener toch genoemd is: de topmotorisering van die auto zou ook zijn weg naar de X8 kunnen vinden. Rijke mensen in China, Rusland en de zandbak vinden dat soort blokken nog steeds tof. Een potentiële valkuil voor de X8 zou kunnen zijn dat hij de Cullinan van concernbroeder Rolls-Royce in de edele Britse wielen rijdt. Maar aan de andere kant: ondanks woorden die op het tegendeel duiden hebben de premiummerken hebben de laatste jaren aangetoond niet heel bang te zijn voor de nodige overlap in hun gamma’s.