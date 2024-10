Je koopt nu in België voor €7.942 (!) een gloednieuwe Dacia Spring

De Dacia Spring goedkoop in Nederland? In België is ‘ie pas echt goedkoop!

We schreven gisteren over een elektrische auto die een stuk goedkoper is in een van onze buurlanden, namelijk een MINI Cooper Electric die 25% goedkoper is in Duitsland. Je zou denken dat het bij een Dacia Spring wel meevalt. Die auto is ten slotte al aardig scherp geprijsd, met een vanafprijs van €18.950.

Maar wat blijkt? Het kan nog een stuk goedkoper. In België wordt de Dacia namelijk aangeboden voor slechts €10.590. Ga maar kijken op de Belgische website van Dacia, het is echt waar. De Spring is in België dus maar liefst 42% goedkoper.

Nu hebben ze in Vlaanderen ook subsidie, of overheidspremie zoals dat daar heet. Die bedraagt maximaal 25% van de aanschafprijs, dus dat betekent dat je als Belg een Dacia Spring hebt voor het bizar lage bedrag van €7.942. Dat is goedkoper dan een Toyota Aygo 15 jaar geleden. Kun je nagaan…

De Belgisch krant HLN heeft uitgezocht hoe de Dacia Spring zo spotgoedkoop kan zijn. Het blijkt om een tijdelijke actie te gaan, ook al wordt dat niet op de website aangegeven. Je moet dus wel een beetje opschieten als je een goedkope Dacia Spring wil scoren, want de korting loopt tot eind deze maand. Al wordt de actie misschien nog verlengd met een beetje geluk.

Het AD heeft ook nog navraag gedaan of je als gierige Nederlander kunt aankloppen bij een Belgische Dacia-dealer. Het antwoord luidt nee, jammer maar helaas… Al zijn er vast wel omwegen te bedenken.

Via: HLN